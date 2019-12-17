“Gelecek Partisi sahada güçlü olabilirse AKP ve MHP tabanına hitap edebilir”

Çağrı SARI

İstanbul

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu uzunca süreden sonra partisini kurdu. Gelecek Partisi nasıl bir vizyona sahip ve AKP içinde nasıl karşılanır sorularını sorduğumuz Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Murat Somer, Ahmet Davutoğlu ve partisinin AKP içindeki rahatsız ama trenden inmekten korkan, çekinen kesimleri kendine çekebilmesi için sahada güçlü bir görüntü vermesi gerektiğini söylüyor. Bu açılardan bakınca partinin kurucuları arasında teşkilattan gelen AKP’li ve MHP tabanına da hitap edebilecek isimler olmasını önemli buluyor.

Somer, muhalefette kalan tüm partilerin oy yarışına girmemesi, bu partilerin demokrasi inşası için birlikte çalışması gerektiği görüşünde. Ve ancak bu haliyle muhalefet kritik kitleye ulaşabilirse değişim olabileceğini söylüyor.

HERKESİ YAKALA PARTİSİ OLMASI GEREKMİYOR

Prof. Dr. Murat Somer Gelecek Partisinin kurucu listesi için kullandığı ifadeler şöyle: Gelecek Partisinin-ve AKP içinden diğer yeni kurulabilecek partilerin- iki önemli hedefi olacak. Öncelikle, AKP içindeki rahatsız ama trenden inmekten korkan, çekinen kesimleri kendine çekebilmesi gerekiyor. Bunun için de teşkilatlanmasını tamamlaması, sahada güçlü ve görünür olması, üye sayısı ve açıktan sempatisini saklamayanların, kararsızları ikna edecek bir kritik kitleye ulaşması gerekecek. Bunları da pek de adil olmasını bekleyemeyeceğimiz şartlarda başarması. Bu açılardan bakınca partinin kurucuları arasında çok sayıda teşkilattan gelen AKP’li olması bir avantaj kabul edilebilir. AKP yanında MHP tabanına da hitap edebilecek isimler var.

Partinin bir diğer hedefi de AKP dışındaki hoşnutsuzlardan, yani muhalefete oy verse de siyasetinden memnun olmayan, ümit bulamayan kesimden destek almak olabilir. Örneğin Babacan bu meyanda, kurucuları arasında da bu profile uygun isimler olacağını vurguladı. Gelecek Partisinde bu yönde Gayrimüslim isimler ön plana çıktı. Fakat bunun dışında laik özgürlükçü ve sol kesimleri temsilen göze batan çok isim görmedim. Aslında kurulacak bu yeni muhalefet partilerinin her kesimi kapsayan merkez partisi, herkesi yakala partisi olması gerekmiyor. Diğer muhalefetle beraber demokratik reformlarda anlaşacak, iş birliği yapacak özelliklere sahip olmaları yeterli. İçinde bulunduğumuz dönemde muhalefet partileri birbirleriyle oy için rekabet etmemeli. Öncelikleri demokrasiyi restore etmek, eskisinden de daha özgür ve adil rekabet şartlarını oluşturmak olmalı. Sonra bu temelde yarışabilirler. Dolayısıyla kendi tabanlarının demokrasi beklentilerini temsil edecek, gerektiğinde onları da bazı reformlara ikna edecek bir yapıya sahip olmaları daha önemli. Bu anlamda, laik-sol partilerden oy almaktan çok, onlarla diyaloğu sağlayacak “köprü kurucu” güvenilir isimlere sahip olmaları yeterli.

Murat Somer | Fotoğraf: Evrensel

“PARLAMENTO ÇIKIŞI”

Davutoğlu’nun parlamento çıkışını da yorumlayan Somer şöyle diyor “Gelecek Partisi AKP’nin kağıt üstünde başta toplumun önüne koyduğu programa sahip çıkan, ama bunların sonradan yozlaşması olarak gördüğü, siyasal sistemde otoriter başkanlık sistemini ve ekonomik sistemde yolsuzluk ve himaye ekonomisini reddeden bir parti olarak gözüktü. Vesayetten arındırılmış parlamenter sisteme geri döneceğiz ve ekonomiyi temizleyeceğiz dedi. Fakat şu sorulara yanıt vermesi gerekecek. Otoriter başkanlık sistemi, keyfi yönetim ve yolsuzluk ekonomisi birdenbire kişilere bağlı olarak ortaya çıkmadı. Belli bir siyaset biçiminin ve ideolojinin ürünü olarak çıktı. Devleti dönüştürmek için toplumu kutuplaştıran, belli kesimleri ve geçmişi şeytanlaştıran, ama geçmişe ve geleceğe dair toplumu demokratik bir zeminde bir araya getirebilecek, herkesi kapsayacak bir hikaye üretmeyen bir siyasetin beklenmesi gereken sonuçlarından biri olarak gelişti. Keza yolsuzluk ekonomisi de gene, geçmişin ve geleceğin hayaletleriyle savaşmak için ahbap çavuş ekonomisini ve yolsuzluğu mübah gören, devletin ekonomik gücünü belli kesimlere karşı silah olarak kullanmayı meşru gören bir siyasetin beklenmesi gereken ürünüydü.

Prof. Dr Murat Somer, muhalefette kalan partilerin beraber hareket ederek demokrasiyi inşa edebileceğini söylüyor. Bu anlamda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de Ahmet Davutoğlu’na yaptığı Mecliste grup kurulması için 20 milletvekili veririm çağrısını da olumlu buluyor Tüm muhalefetin belirli bir program etrafında bir araya gelebileceğini ifade ediyor.

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