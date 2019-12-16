16 Aralık 2019 22:12

Mahkeme: Rasim Ozan Kütahyalı eleştiri sınırını aştı

Rasim Ozan Kütahyalı'yı CHP Milletvekili Mahmut Tanal’a hakaret ettiği gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkum eden mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

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    Boşnaklar için söylediği ayrımcı ifadeler nedeniyle kovulduğu Beyaz TV’deki “Dinamit” programında, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a hakaret ettiği gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkum edilen Sabah Gazetesi Eski Yazarı Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

    İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin gerekçeli kararında, Kütahyalı’nın CHP’li Tanal’ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğuna dikkat çekilerek, “Davalı’nın, 28.08.2015 tarihinde, Beyaz TV’de canlı olarak yayınlanan ‘Dinamit’ isimli programda, davacıya karşı kullanmış olduğu ifadeler içeriği itibariyle eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren ve küçük düşürücüsü niteliktedir. Bu nedenle söz konusu ifadelerin kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğu anlaşılmaktadır” denildi.

    Gerekçenin devamında, “Öte yandan yapılan konuşmanın haber değeri taşıma, güncellik ve kamu yararı gibi unsurları barındırmaması nedeniyle hukuka uygunluk nedenlerinin varlığından da söz edilemez” ifadelerine yer verildi.  (MEDYA SERVİSİ)

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