2 engelli çocuğuna bakan Elif Kısa'nın tutuklanması Adalet Bakanı Gül'e soruldu

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, iki engelli çocuğuna bakarken 3 Aralık'ta gizli tanık ifadesiyle tutuklanan 64 yaşındaki Elif Kısa'nın durumunu Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e sordu. İki engelli çocuğundan birinin engel seviyesinin yüzde yüz olduğunu ve Elif Kısa olmadan yaşamını idame ettiremeyeceğini vurgulayan Beştaş, anne Kısa'nın suç teşkil edecek hiçbir eylemi de bulunmadığının altını çizdi.

Beştaş, Adalet Bakanlığı’nın onayıyla vasi olan Elif Kısa’nın kimsesi olmayan bir hükümlüyü cezaevinde ziyaret etmesinin, temiz çamaşır ve aylık cüzi miktarda para göndermesinin suç olmadığını ifade etti. Yine Kısa'nın HDP’de yöneticilik yapmış olmanın da suç olmadığını belirten Beştaş, Kısa'nın bu eylemleri gerekçe gösterilerek tutuklanmasına tepki gösterdi.

Beştaş, "Yasalar nezdinde suç teşkil eden hiçbir eylemi olmayan, hasta ve 64 yaşındaki bir yurttaşın, aynı zamanda bakıma muhtaç engelli çocuğu da bulunmaktadır. Her ikisi de engelli olan çocuklarından yüzde yüz engelli olan İsmail Kısa’nın Elif Kısa’nın bakımı olmaksızın yaşamını idame ettirmesi mümkün değildir” dedi.

Beştaş, Gül’e şu soruları yöneltti:

Elif Kısa hangi suç kapsamında tutuklanmıştır?

Elif Kısa dosyasında gizli tanık ifadesi dışında başka bir delil var mıdır?

Elif Kısa’nın tutuklanmasına gerekçe olan tek delilin gizli tanık anlatımları olması bağlamında gizli tanık anlatımlarında ifade edilen hususlar araştırılmış mıdır?

HDP’li olmak suç mudur?

Yasal bir partinin ilçe yöneticisi olmak hangi açılardan suç sayılıyor?

HDP yasal bir parti değil midir? Neden HDP kriminalize edilerek yasala nezdinde hiçbir suç işlemeyen kimselerden yeni suçlular yaratılıyor?

64 yaşında, hasta ve mağdur bir yurttaşın cezaevinde olmasından nasıl bir kamusal yarar umuluyor?

Cezaevinde kimsesi olmayan bir hükümlüyü üstelik Bakanlığınız onayıyla vasi sıfatıyla ziyaret etmek hangi mevzuat kapsamında suç oluşturuyor?

Cezaevindeki hükümlülere temiz çamaşır götürmek ve nakdi yardımda bulunmak hangi bağlamda suça konu ediliyor?

Elif Kısa şayet suçlu ise neden sorguda sorulan sorular, cezaevinde olan ve vasisi olduğu hükümlüye temiz çamaşır götürmesi ve nakdi yardımda bulunmasına ilişkindir?

Dosyadaki gizlilik kararının gerekçesi nedir?

Dosyada gizlilik kararı olması Elif Kısa’nın neyle suçlandığını bilme ve savunma hakkının engellenmesi değil midir?

Bakıma muhtaç ve engelli çocuğu olan Elif Kısa’nın cezaevinde bulunması adaletin tecellisine nasıl bir katkı sağlıyor?

Elif Kısa’nın haksız tutukluluğu ile aynı zamanda aile bireyleri de cezalandırılmış olmuyor mu?

Elif Kısa’nın tutuklanmasıyla amaçlanan HDP’li yurttaşlara gözdağı verilmesi midir? Bu yöntemlerle HDP’de siyaset yapılması mı engellenmek istenmektedir?

Atılı suçlar kapsamında gizli tanık anlatımı dışında aleyhine hiçbir delil olmayan Elif Kısa’nın cezaevinden çıkarılması sağlanacak mıdır?

Elif Kısa dosyasındaki gizlilik kararı ne zaman kaldırılacaktır?

Elif Kısa ve ailesinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacak mıdır?

Gizli tanık uygulamasının yarattığı sakıncalara dair bir çalışma yapılması gündeminizde olacak mıdır?

(Diyarbakır/EVRENSEL)

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