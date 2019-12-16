Güvenlik soruşturmasıyla mağdur edilen sağlıkçılar için eylem

İstanbul Tabip Odası ve SES İstanbul Şubeleri, yarın saat 13.00'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde, güvenlik soruşturması engelinin kaldırılması ve meslektaşlarının görevlerine dönmeleri talebiyle eylem yapacak.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL döneminde çıkarılan KHK ile “güvenlik soruşturması” kapsamında binlerce sağlık emekçisi ve aileleri mağdur edilmişti. Mağduriyete neden olan 657 sayılı yasanın 8. maddesinde yapılan değişiklik, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal etmişti.

İstanbul Tabip Odası ve SES İstanbul Şubeleri, yarın yapacakları eylemle, iktidarı Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı uygulamaya çağıracak.

SES Şişli Şubesi Eş Başkanı Abuzer Aslan, yurttaşları, "Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının gereği yapılmalı, güvenlik soruşturmalarıyla mağdur edilen meslektaşlarımız göreve başlatılmalıdır!” demek için, yarın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılacak eyleme katılmaya çağırdı. (İstanbul/EVRENSEL)

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