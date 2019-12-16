İzmir’de #LasTesis protestosuna katılan kadınlara operasyon: 25 kadın listede

İzmir’de dün yapılan #LasTesis protestosuna katılan kadınlara yönelik operasyon başlatıldı. Yaklaşık 25 kadın hakkında ifadeye çağrılma kararı çıkarıldığı öğrenildi. Kadınlardan 9’u evlerinden alınarak emniyete götürüldü.

Dün Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir araya gelen yüzlerce kadınlar kadın cinayetlerine, kadına yönelik şiddete karşı #SuçluSensin diyerek danslı protesto gerçekleştirmişti. 25 Kasım’da Şili’de kadınların ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla hazırladığı “Las Tesis” dansı dünyanın hemen hemen her yerinde yankı bulmuş, ancak Türkiye’deki protestoların çoğu polis müdahalesi ile karşılaşmıştı.

İzmir’de dün yapılan danslı protesto polis müdahalesi ile karşılaşmadı, ancak katılan kadınlar hakkında bugün soruşturma açıldı.

KADINLAR TCK 301 VE 2911'E MUHALEFETLE SUÇLANDI

Konuyla ilgili bilgi aldığımız İzmir Barosu Sekreteri Perihan Çağrışım Kayadelen, 25 kişilik bir liste olduğunu ancak isimlerin kendilerine gösterilmediğini belirtti. Kayadelen, kadınların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılacaklarını söyledi. Güvenlik Şubeye götürülen kadınlar, TCK 301 (Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama) ve 2911’e (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu) muhalafetle suçlandı.

İfadeleri alınan 9 kadından 4'ü, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı. Diğerlerinin de işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı belirtildi. 25 kişilik listede bulunan kadınlardan geri kalanının ise daha sonra ifade vereceği öğrenildi.

SOYLU “KANUNA RAĞMEN EN GENİŞ HAKKIMI KULLANACAĞIM” DEMİŞTİ

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında CHP’li kadın vekillerin #LasTesis eylemlerine yapılan polis müdahalesini kınamak için meclis sıralarından sıra kapaklarına vurarak yaptığı #LasTesis eyleminin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu " Eğer bu Meclis, 'Bunları söylemeye devam etsinler.' derse ben İçişleri Bakanı'yım, kanuna rağmen, Anayasa'ya rağmen en geniş hakkımı kullanacağım." diye konuşmuştu. (İzmir/EVRENSEL)

Kadınlar İzmir ve İstanbul’da #SuçluSensin diye haykırdı

CHP'li kadın milletvekillerinden Mecliste "Las Tesis" eylemi

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