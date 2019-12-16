Kayapınar Belediyesindeki “bankamatik memurları" TBMM gündemine taşındı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'ndeki “Bankamatik memurlara” dikkat çekti. 31 Mart seçimlerinde kazanan Eş Başkan Keziban Yılmaz'ın görevden alınıp yerine kayyum atanmasından sonra AKP İlçe Başkanı Servet Can'ın oğullarının belediyede işe başlatmasını Meclis gündemine taşıyan Güzel, konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu.

Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi veren Güzel, Kayapınar Belediyesi’ne Aralık 2016’da kayyım atandığını hatırlattı. AKP Kayapınar İlçe Başkanı Servet Can’ın çocukları Ömer, Cihat ve Osman Can'ı 2018 yılında işe alındığını kaydeden Güzel, 31 Mart 2019 yerel seçimlerini ilçede HDP'nin kazanmasının ardından, yeni belediye yönetiminin, "İşe gitmedikleri halde maaş aldıkları tutanaklarla tespit edilen bankamatik memurları Cihat Can ve Osman Can'ın işten çıkarıldığını” ifade etti.

Güzel, “Ancak seçimi ciddi oy farkıyla yeniden kazanan belediyemize tekrar kayyum atanmış ve işe gitmedikleri için işlerine son verilen AKP Kayapınar İlçe Başkanı Servet Can’ın oğulları Cihat ve Osman Can, atanan kayyım Ünal Koç tarafından yeniden işe alınmıştır” dedi.

Güzel; AKP İlçe Başkanı Servet Can’ın, 2018’de damadı ve yeğenlerini Kayapınar Belediyesi’ne, yine aile üyelerinden 6 kişiyi ise bu yıl ağustos ayında Bağlar Belediyesi’ne personel olarak işe yerleştirdiğine dair medyada çıkan haberleri de hatırlattı.

Güzel, Fuat Oktay'dan “2015 yılından bu yana Kayyım atanan HDP’li ve DBP’li belediyelerde işine son verilen işçi sayısı kaçtır? Bu işten çıkarmaların sebebi nedir?” sorularına yanıt istedi.

Güzel ayrıca Fuat Oktay'a şu soruları yöneltti:

Kayyumlar tarafından işten çıkarılan bu işçilerin kadrolu ve taşeron olmalarına göre dağılımı nasıldır?

Kayyum döneminde işe alınan kadrolu ve taşeron sayısı nedir? Bu kişilerin nüfusa kayıtlı olduğu illere göre dağılımı nedir?

Kayyum döneminde işe gitmedikleri halde maaş aldıkları tutanaklarla tespit edilen ve kamuoyu tarafından bankamatik memuru olarak bilinen bu kişilerden haberdar mısınız?

Kayyum döneminde çalışmadıkları halde bankamatik memurlarına ödenen toplam maaş tutarı ne kadar olmuştur?

İşe gelmedikleri halde tam maaş ödenen bu tür kişilere ödeme emrini veren sorumlular hakkında herhangi bir idari ya da adli işlem yapılmış mıdır? Yapılmamışsa basına ve kamuoyuna da sıkça yansıyan kamuda istihdamda liyakat ilkesinin bizzat hükümetiniz tarafından ihlal edildiğini kabul mu etmektesiniz?

Söz konusu bankamatik memurlarının tamamının AKP’li il ilçe yöneticilerinin aile yakınlarından oluşması tesadüf müdür?

(Ankara/EVRENSEL)

Ankara Büyükşehir Belediyesinde bir "bankamatik memuru" daha tespit edildi

AKP'li eski vekilin bankamatik memuru kızına İçişleri Bakanlığından koruma

AKP’den geçen Yazıkonak Belediyesinde bankamatik personeli skandalı

Reklam