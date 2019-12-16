İYİ Parti mülteci statüsüne karşı

İYİ Parti, Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüşü” konulu çalıştay düzenledi. Açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Suriyelilere mülteci statüsü verilmesine karşı çıkarak bunun Suriyelileri Türkiye’de kalıcı kılmak için gündeme getirildiğini savundu.

İktidara gelmesi durumunda Suriyeli sığınmacıların geri gönderileceğini ilan eden İYİ parti Ankara’da çalıştay düzenledi. Sonuç deklarasyonunu okuyan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriyelilerin gönderilmesi için üç aşamalı yol haritası önerdi: Açık kapı politikasından vazgeçilecek ve Suriyelilere kesinlikle vatandaşlık verilmeyecek. Suriyelilere ait işletmelerde imtiyazlar ortadan kaldırılacak, Geçici Koruma Altındaki Yabancı çalışanlara da vergi, katkı payı mükellefiyeti getirilecek.

CAN GÜVENLİĞİ KAYGISINA RAĞMEN

Planın ikinci aşamasında geri göndermelerin hızlanacağını söyleyen Akşener “İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, geri dönüş sürecine paydaş olabilecek Kamu Kurum ve Kuruluşları ile eş güdüm sağlanarak, 'Geri Dönüş Strateji ve Eylem Planı' ivedilikle hazırlanacak” dedi.

Suriyeli mültecilerin can güvenliği kaygısına rağmen Akşener “Şam hükümeti ile ortaklaşa kurulacak bir komisyon aracılığıyla, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Türkiye’ye göç etmeden önce yaşadıkları evlerine, köy, kasaba veya şehirlere geri dönmeleri için uygun şartlar oluşturulacak” ifadelerini kullandı.

Hükümet tarafından oluşturulacak güvenli bölgelerin maliyetini reddeden İYİ Parti sonuç bildirgesinde, belediyelerin geri gönderme sürecine entegre edileceği savunuldu. (HABER MERKEZİ)

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