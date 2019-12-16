Van’da 3 yıldır devam eden yasağa tepki: Hukuk devletinde böyle bir uygulamaz olmaz

Cengiz Anıl BÖLÜKBAŞ

Diyarbakır

Van’da 1122 gündür devam eden eylem ve etkinlik yasağını Evrensel’e değerlendiren Van Baro Başkanı Zülküf Uçar, OHAL’den sonra valilere verilen yetkinin keyfi ve kötü kullanılmaması gerektiğini belirterek, hukuk devletinde böyle bir uygulamanın olmadığını söyledi.

Van Valiliği, OHAL’den sonra 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana düzenli olarak 15 günde bir veya ayda bir kentteki tüm eylem ve etkinlikleri yasaklama kararı alıyor. 2016 sonrası 3 valinin değiştiği kentte, ilan edilen yasaklarla 1122 gündür sürüyor. Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar yasağı değerlendirdi.

"İTİRAZ EDİYORLAR AMA HUKUKSUZLUK VAR"

Süren yasağı idare mahkemesine yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtıklarını söyleyen Uçar, “Ancak yürütmeye durdurmaya karşı verilmiş olumlu bir yanıt yok. Yürütmeyi durdurmalar normalde valinin savunması ve beyanları alınmadan karar verilmesi gerekirken beyanlarını alıyor. Beyanlarını aldıktan sonra zaten süreç uzadığı için süre doluyor. Mahkemenin karar verebileceği bir durum kalmıyor. Sadece bir dosyada ret kararı çıktı. Onu da istinafa götürdük. Ama genel olarak böyle bir hukuksuzluk var” dedi.

"TOPLUMUN HAKLARI ENGELLENİYOR"

Yasağın keyfi olarak sürekli hale getirildiğini belirten Uçar, “Vatandaşların anayasada belirtildiği gibi istediğin zaman silahsız toplantı ve gösteri düzenleme hakları vardır. Vatandaşın ve toplumun aleyhine olacak şekilde bir nevi toplumun haklarını engeller şekilde 15 günde bir çıkardıkları kararlarla devam ettiriyorlar. Bunu güvenlik gerekçelerine bağlıyorlar” dedi.

"HUKUK DEVLETLERİNDE BÖYLE BİR UYGULAMA OLMAZ"

Bu işlemin valiliğe verilmesinin başlı başına hukuksuz bir uygulama olduğunu vurgulayan Uçar, “OHAL döneminde çıkartılan kanunların, yasaların tamamını hukuksuz buluyorum. Maalesef bu yetki kötüye kullanılıyor. Ani durumlarda, kısa süreli kanun bu yetkiyi vermiştir. Ancak bu keyfi ve kötüye kullanılacak şekilde kullanılmamalı. Mesela açtığımız davalarda valilik 1-2 dosyada cevap gerekçesinde şunu yazmıştı. Açtığımız davalardaki beyanlarımızı evrensel hukuk kurallarına, Anayasa’ya AİHM’ye dayandırdığımız beyanlarımızı tekçi ve sadist bulduğunu dile getirmişti. Kişilerin hak ve hürriyetini sınırlayan bir uygulama. Hukuk devletlerinde bu uygulama olmaz” dedi.

"BU YÖNTEMDEN VAZGEÇİLMELİ"

Bu yöntemden vazgeçilmesinin artık bir zorunluluk haline geldiğini belirten Uçar, “Bunu yaparken de bütün kamu kurumlarına, bütün STK’lere, bütün vatandaşlara yönelik bir yasak söz konusu değil. Maalesef bazı STK’ler, bazı kişiler farklı şekilde olanlar istedikleri zaman eylem yapabiliyorlar. Bazılarınınkini de yasaklıyorlar, engelliyorlar. Bu yasaklarda da bir tarafsızlık söz konusu değil. Objektif bir tutum yok. Biz onlara izin verilmesin demiyoruz. Temel hak ve özgürlükler herkes içindir. Ama bu yasak olayında böyle bir durum söz konusu” diye konuştu.

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