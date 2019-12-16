Danslı eylemde gözaltına alınan kadınlardan adli kontrole itiraz

İstanbul Kadıköy'deki danslı eylemde gözaltına alınan kadınlar, haklarında verilen adli kontrol kararına itiraz etti. İtirazdan sonra basın açıklaması yapmak isteyen kadınlara polis engel oldu.

Kadınlar, adli kontrol kararına itiraz etmek için Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine geldi. Kadınların avukatları, İstanbul Sulh 5. Ceza Mahkemesine sundukları dilekçe ile İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından müvekkilleri hakkında verilen haftada bir gün karakola giderek imza verme şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

İtiraz sonrası adliye önünde açıklama yapmak isteyen kadınlar polislerce engellendi. Engelleme üzerine adliyenin karşısına geçerek açıklama yapmak isteyen kadınlar yine polis engeliyle karşılaştı.

Bunun üzerine kadınlar sloganlarla yürüyüş yaparak bölgeden ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de yaptıkları danslı gösteri sırasında, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçu işledikleri iddiası ile gözaltına 6 kadın hakkında adli kontrol uygulaması kararı verilmişti. (İstanbul/DHA)

Kadınların danslı protestosuna Ankara'da da polis müdahale etti

Kadıköy'de gözaltına alınan kadınlar: Bir tek Türkiye'de mi yasak?

“Kadınları değil, kadın cinayetlerini durdurun”

Kadınların tüm dünyaya yayılan danslı protestosuna İstanbul’da gözaltı

Reklam