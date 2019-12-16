Depremde hasar gören ilkokul binası 3 aydır incelenmemiş

Marmara Denizi’nde eylül ayında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde zarar gören Tekirdağ - Saray 75. Yıl İlkokulunda henüz tahkikat bile yapılmadığı ortaya çıktı. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, binanın akıbetinin dahi belirlenmemesine tepki gösterdi.

Eylüldeki depremin bir uyarı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten Yüceer, kamuya ve özele ait tüm okul binalarının depreme dayanıklılık yönünden incelenmesi gerektiğini söyledi.

BAKANLIĞA GÖRE MAĞDURİYET YAŞANMAMIŞ

Candan Yüceer’in soru önergesine verilen yanıtta, depremde 7 okulda hasar tespit edildiği ve bu okulların tedbiren boşaltıldığı ifade edildi. Hem nakledilen öğrencilerin hem de nakledildikleri okulların öğrencilerinin mağdur olduğu bilinmesine rağmen bakanlık yanıtında, “öğrencilerin eğitim-öğretimlerine sorunsuz olarak devam etmelerinin sağlandığını” savunuldu.

3 AYDA GEREKLİ TESTLER YAPILMAMIŞ

Bakanlığın yanıtında, okulların mevcut deprem tahkiklerinin analiz işlemleri ve güçlendirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. Ancak konuyu araştıran CHP’li Yüceer, Saray’da hasar nedeniyle boşaltılan 75. Yıl İlkokulu binasında henüz tahkikat bile yapılmadığını tespit etti. Tahkikat ödeneğinin bakanlıkça yeni karşılandığını aktaran Yüceer, “Depremin üzerinden neredeyse 3 ay geçti. Ama binanın akıbetini belirleyecek testler için henüz ihaleye bile çıkılmamış. Yani çocuklarımız için bu eğitim-öğretim yılı kayıp bir yıl mı olacak” diye sordu. Testlerin sonucuna göre okulun akıbetinin belli olacağına dikkat çeken Yüceer, velilerin ve Tekirdağ kamuoyunun konuyla ilgili şeffaf bir biçimde bilgilendirilmesini istedi.

SON İNCELEME 2013 YILINDA YAPILMIŞ

Milli Eğitim Bakanlığı, CHP’li Yüceer’in okulların deprem testlerinin yapılıp yapılmadığı yönündeki sorusuna da cevap verdi. Yanıtta, Tekirdağ ve ilçelerinde 2007 yılından önce yapılan 232 okul binası ve eklentilerinin deprem tahkikinin 2013 yılında yapıldığı belirtildi. Bakanlık, 2007 yılından sonra yapılmış özel ve kamuya ait okul binalarının “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe” göre yapıldığını, bu nedenle depreme dayanıklılık için ayrı bir belge istenmediğini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

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