Selahattin Demirtaş: Tecavüzcülerin sokağa salındığı dönemde tahliye istemiyorum

Üç yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş verdiği savunmada “Bunları tarihe not düşmek için SEGBİS’e çıkmayı kabul ettim. Benim hakkımda tutuklama kararını hakimler vermedi, hâkimler kaldırmayacaktır. Katillerin ve tecavüzcülerin sokağa salındığı bir dönemde ben tahliye talep etmiyorum” dedi.

6-8 Ekim olaylarına ilişkin davada eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Demirtaş SEGBİS ile savunmalarını verdi. Yüksekdağ daha önceki beyanlarını tekrarlayarak tahliyesini istedi.

Demirtaş, “Ben şu anda iktidarın açık talimatları ve yönlendirmeleri nedeniyle cezaevinde tutulan bir siyasi rehineyim. Benimle ve arkadaşlarımla ilgili yürütülen yargı adı altındaki faaliyetlerin hiçbiri hukuki ve kanuni değildir. Bize karşı siyaset eliyle ve yargı aracılığıyla aleni bir kumpas kurulmuştur. Bu tutuklama kararı da kumpasın bir devamıdır” diye konuştu.

Demirtaş, “Bize bu kumpasları kuranların bağımsız yargı önünde hesap vereceğinden kuşku duymuyorum. Yürütme gücünün Anayasa’ya aykırı şekilde pervasızca kullanılması nedeniyle hakkımızda açılmış soruşturmalar birer kumpas belgesi olarak ileride yargı konusu olacaktır” ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)