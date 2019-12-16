Bilkent’te 35 bin metrekare kamu arazisi iktidara yakın vakfa verildi

Ankara Bilkent'te 35 bin metrekarelik kamu arazisi, imar planı değişikliği ile Türkiye Verimlilik Vakfı'na verildi. Ankara Kent Konseyi Yürütmesi'nde de yer alan Vakfın Başkanı ise AKP Ankara Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cemalettin Kömürcü.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Ali Doğramacızade Cami ve İhsan Doğramacı’nın anıt mezarı bitişiğindeki lise alanı olan, mülkiyeti hazineye ait ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli parsel, MEB tahsisi kaldırılarak Türkiye Verimlilik Vakfı'na tahsis edildi. Türkiye Verimlilik Vakfı'nın başkanlığını, aynı zamanda AKP Ankara Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cemalettin Kömürcü yapıyor. Cemalettin Kömürcü, Ankara Kent Konseyi yürütmesinde de yer alıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, değişikliği yargıya taşıyacaklarını ifade etti.

KOCA ALAN, PLAN KARARINA EKLENEN NOTTA "BİR VAKFA" DENİLEREK TAHSİS EDİLMİŞ

Bu imar planı değişikliğini değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’nda, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları’ olarak kullanım kararı getirilen kamuya ait lise alanı, plan değişikliği yapılarak kamunun kullanımından çıkarılıyor. Plan kararlarına eklenen bir notla özel yurt ve yükseköğretim tesis alanı olarak emsal 1.5 olarak 'bir vakfa’ diyerek gizemli bir tahsisden bahsediliyor. Araştırmalarımız sonucunda kamunun en değerli arazisi ve küçük bir koruluk haline gelmiş alanı üniversite alanına çevirerek ve 15 Mayıs 2019 yılında, ön izin sözleşmesi yapılarak Türkiye Verimlilik Vakfı’na tahsis ettiklerini tespit ettik” dedi.

VAKIFLAR ARACILIĞI İLE KENT TOPRAKLARININ TALANI

AKP iktidarı döneminde, özellikle son 10 yılda yeni vakıfların kurulmasında yüzde yüze yakın bir artış yaşandığını dile getiren Candan, 2000-2009 arası yılda ortalama 50, 2010-2019 arasında yılda ortalama 118 Vakıf kurulduğunun altını çizdi. Kentsel toprakların ve kamunun en değerli alanlarının talanı ile karşı karşıya olduklarını belirten Candan, Bilkent’teki 35 bin 435 metrekarelik kamusal alanın da Türkiye Verimlilik Vakfı’na tahsis edildiğine dikkat çekti. Bu arazinin üniversite alanına dönüştürülüp emsalinin arttırıldığına, vakfın kurduğu üniversitenin 3 fakültesinin burada yapıldığına da işaret eden Candan, “Bu çok manidardır. İstanbul’daki Cevizli Tekel arazisi ve Şehir Üniversitesi’nin Ankara ayağını hatırlatıyor bize. Öte yandan söz konusu parsel, yürütmeyi durdurma verilen ve iptal edilen ODTÜ Yolu’nun da sınırında yer alıyor. Bu durum da oldukça dikkat çekici” dedi.

"TÜRKİYE VERİMLİLİK VAKFI'NIN ARKASINDA DA AKP"

Söz konusu vakfın başkanının aynı zamanda Ankara Kent Konseyi yürütmesinde olduğunu da kaydeden Candan, “Kentin değerlerini korumakla görevli bir kurul olması gereken Ankara Kent Konseyi'nde kent topraklarının talan sürecine neden olan kurum ve kişiler hangi ilişkilerle temsil edilmektedir?” diye sordu.

Candan, kamu arazisinin tahsis edildiği Türkiye Verimlilik Vakfı'nın arkasından AKP'nin çıktığını da ifade etti. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü'nün, aynı zamanda AKP Ankara Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olduğunu da hatırlatan Candan, “2015 genel seçimlerine asılsız broşürlerle müdahale ettiğine dair iddialar daha önce basına da yansımıştı. Ancak bizleri şaşırtan başka bir durum daha vardır ki kendisi kenti korumakla sorumlu olan Ankara Kent Konseyi'nin de yürütme kurulunda yer almaktadır. Bu konuda da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kamuoyuna açıklama yapmasını bekliyoruz. Kamu arazilerinin tahsis ile peşkeşinde rol oynayan bu vakfın Başkanı Cemalletin Kömürcü, 31 Haziran 2019 tarihinde yapılan Ankara Kent Konseyi genel kurulunda Türkiye Verimlilik Vakfı adına Yürütme Kuruluna alınmıştır. Ankara Kent Konseyi, kentin değerlerini korumakla görevli bir kurul olması gerekirken, kent topraklarının talan sürecine neden olan kurum ve kişiler hangi ilişkilerle, kimlerin onayıyla temsil edilmektedir? Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda açıklama yapmasını beklemek hakkımız” dedi.

"YARGIYA TAŞIYACAĞIZ"

Plan değişikliğini yargıya taşıyacaklarını belirten Candan, “Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı, Ankara Kent Konseyi Yürütmesinde olmaya devam edecek mi?” diye sordu.

Candan, “Vakfa tahsis edilen alanın plan değişikliği 6 Ocak 2020 itibari ile Çevre Şehircilik il Müdürlüğünde askıdan iniyor, askıdan iner inmez plan değişikliğinin ve kamu arazilerinin vakıflara tahsisini yargıya taşıyacağız. Ayrıca Ankara Kent Konseyi yürütmesinde kamuyu zarara uğratan kamu kullanımındaki parselleri özel üniversite alanı olarak vakıflara peşkeş çekilmesinde rol alan, Ankara’nın talanına ortak olan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin, 25 yıldır Ankara’yı korumak için mücadele verdiğimiz kesimlerin Ankara Kent Konseyindeki temsiliyetleri endişelerimizi arttırmaktadır”dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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