Beyoğlu'da ölü bulunan İngiliz eski subayının ölüm sebebi "yüksekten düşme"

Karaburun Kent Konseyi: İris Gölü, Dipsiz Göl olmasın!

Karaburun Kent Konseyi birçok kuşun da üreme alanı olan ve önemli bir biyoçeşitliliğe sahip İris Gölü için uyardı: Acilen kamulaştırılarak, sulak alan ilan edilmesi ve koruma altına alınmasını lazım.