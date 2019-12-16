16 Aralık 2019 14:44
Beyoğlu'da ölü bulunan İngiliz eski subayının ölüm sebebi "yüksekten düşme"
Beyoğlu’da ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı Le Mesurier'in ölüm nedeni, Adli Tıp tarafından "yüksekten düşme" olarak açıklandı.
Görsel: Pixabay
İstanbul Beyoğlu’da ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı Le Mesurier'in ölüm nedeni "yüksekten düşme" olarak açıklandı.
Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier, 10 Kasım 2019 tarihinde Beyoğlu'da kaldığı binanın önünde ölü bulundu. TRT Haber'in aktardığına göre, Mesurier'in ölümüne dair Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, ölüm nedeni "yüksekten düşme, genel beden travmasına bağlı ölüm" olarak belirlendi. Kimya İhtisas Dairesinin tamamladığı toksikolojik incelemelerde de, Mesurier'in bedeninde başka birine ait DNA'ya rastlanmadı. (HABER MERKEZİ)
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