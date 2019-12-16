İstanbul Emniyet Müdürlüğü: 11 ayda 40 kişi aile içi şiddet nedeniyle öldü

Aile içi şiddeti ve kadına şiddeti önlemek amacıyla Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü arasında “Sosyal ve Bilimsel İşbirliği Protokolü” imzalandı. İmza töreninde konuşan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Tuna Coşkun, aile içi ve kadına şiddete yönelik istatistikleri açıkladı.

ŞİDDET BAŞVURULARINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Coşkun, “2017 yılında aile içi şiddet konuları ile alakalı 13 bin 91 müracaat varken bu 19 bin 300'e çıktı. Bugün ise 11 aylık rakamımız 18 bin 37 seviyelerinde. Koruyucu tedbirler kapsamında sığınma evlerine yerleştirilen kadın sayısı bugün itibarıyla 460. Hayati tehlikesi bulunan kişilerin geçici koruma altına alınan kadın sayısı da 364. Toplam 824 kadına koruyucu tedbir uygulandı. Bu yıl her ne kadar tedbir alsak da istenmeyen cinayet vakalarımız da oldu. 11 ayda aile içi şiddet konularında maalesef 40 kişi hayatını kaybetti” dedi. (DHA)