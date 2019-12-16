Liman-İş: 150 bin Metal işçisinin taleplerini sahipleniyor ve destekliyoruz

Liman-İş Başkanlar Kurulu toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı. 13 Aralık’ta gerçekleştirilen toplantının gündemleri ve alınan kararlara yer verilen sonuç bildirgesinde asgari ücretten, dünyadaki halk hareketlerine, metal sözleşmesinden kadın cinayetlerine pek çok konu başlığı yer aldı. Dünyada süren grev ve halk hareketleriyle dayanışma mesajının yer aldığı sonuç bildirgesinde, “Sözleşme süreci içerisinde olan 150 bin Metal işçisinin taleplerini sahipleniyor ve destekliyoruz” ifadelerine de yer verildi.

DÜNYADAKİ HALK HAREKETLERİNE SELAM

Şili, Ekvator, İran, Fransa başta olmak üzere birçok ülkede yaygınlaşan halk hareketlerine ve grevlere dikkat çekilen bildirgede, “Emekçiler adalet ve insanca yaşama talepleri ile sokaklarda mücadele sürdürmektedir. Başkanlar kurulumuz başta dünya emekçilerinin barışçıl mücadelelerini selamlar ve uluslararası dayanışma duygularını ifade eder” denildi.

“KONFEDERASYONLARIN ASGARİ ÜCRET İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETMESİ OLUMLU”

Ekonomik krizin işçi ve emekçileri her geçen gün daha da yoksullaştırdığına dikkat çekilen bildirgede, “Tam da bugünlerde işçi sınıfının en büyük toplu sözleşmesi olan asgari ücret görüşmeleri başlamıştır. Bu süreç içerisinde Türkiye toplumunun özlemle beklediği üç konfederasyonun birlikte hareket etmesi sendikamız başkanlar kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır. Başkanlar kurulumumuz Asgari ücretin insanca yaşana bilir seviyeye çekilmesini talep etmekte ve konfederasyonlara bu yönlü adımlar atmaları halinde var gücümüzle destekleme iradesini beyan etmektedir” ifadelerine yer verildi.

VERGİDE ADALET İÇİN İŞ YERİ ÇALIŞMASI YAPILACAK

“Vergide adalet talep ediyoruz” talebinin işçi ve emekçiler arasında yaygınlaştığına da dikkat çeken Liman-İş, “Çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınması ilkesi derhal hayata geçirilmeli ve ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı bırakılmalıdır. Aynı zamanda temel tüketim, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri vergi dışı bırakılmalıdır. Başkanlar kurulumuz vergi adaletinin sağlanması için çalışmaların iş yerlerimizde sürdürülmesi kararını almıştır” dedi.

METAL İŞÇİLERİNE DESTEK

Liman-İş Başkanlar Kurulu, metal iş kolunda süren grup toplu iş sözleşmesi sürecini de gündeme aldı ve metal işçilerinin taleplerine destek verdi:

“Sözleşme süreci içerisinde olan 150 bin Metal işçisinin taleplerini sahipleniyor ve destekliyoruz.”

Sonuç bildirgesinde, emeklilikte yaşa takılanlar, kıdem tazminatının fona devri, taşeron ve güvencesiz çalışma, kadına şiddet gibi başlıklar da yer aldı. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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