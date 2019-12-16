Hasankeyf'in son tarihi eserlerinden El Rızk Camisi taşındı

Ilısu Barajı nedeniyle sular altında bırakılmak istenilen 12 bin yıllık tarihe sahip antik kent Hasankeyf'in önemli tarihi eserlerinden El Rızk Camisi yerinden taşındı. Çalışması aylar önce başlayan tarihi camiinin taşıması, ilk önce yaklaşık dört buçuk metre yükseltiye çıkarılarak beton bloklar üzerine konuldu. Dün 256 tekerlekli SPTM aracına konulan bin 687 ton ağırlığındaki caminin taşınması, sabah erken saatlerinde başladı.

HARİM DUVARLARI DA TAŞINACAK

Taşıma öncesi Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, taşımaya ilişkin basına açıklamalarda bulundu. Hasankeyf'te yapılan son taşıma işleminin bugün başladığını ve Çarşamba gününe kadar Harim Duvarları’nın da taşınacağını söyleyen Kösalı, “Hasankeyf'e suyun gelmesine yaklaşık bir metre kaldı. Şubat ayında ise Hasankeyf'in su altında kalacağını planlıyoruz” dedi.

Yapılan açıklama sonrası SPTM aracı başına gelen Kösalı, taşıma işlemlerini başlattı. Kalabalık bir basın grubunun takip ettiği taşıma işleminde tarihi camii yıkıntıların arasından geçirilerek, 3 kilometre uzaklıkta bulunan Arkeopark alanına götürüldü. (Batman/MA)