Trükiye'de Gönüllülük Araştırması anketi: Gönüllülerin yüzde 9'u güvenceden yoksun

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 1016 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği "Türkiye’de Gönüllülük Araştırması" anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre, tüm dünyada gönüllülük yapanların oranları karşılaştırıldığında Türkiye’nin sondan ikinci olduğu ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) çalışan gönüllülerin %9’unun da sosyal güvenceye sahip olmadığı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberinde, Türkiye’de sivil toplum alanında çalışan gönüllülerin koşullarını, sorunlarını ve beklentilerini ele almayı amaçlayan "Türkiye’de Gönüllülük Araştırması"nın sonuçlarına yer verildi. 17 ile 75 yaş arasındaki kişilerin katıldığı araştırmanın sonuçlarında, %67 oranında gönüllü çalışanın yiyecek ve iletişim masraflarının STK’ler tarafından karşılanmadığı belirtildi. Araştırma sonuçlarına göre gönüllülerin %20’sinin psikolojik rahatsızlıklar yaşıdığı belirtilirken %13’ünün gönüllülük faaliyetinde iş kazasına maruz kaldığının altı çizildi.

Haberde ayrıca Greenpeace Türkiye’de çalışan Kiymet Aram’ın 10 Aralık 2019 tarihinde tazminatsız olarak işten çıkartıldığı belirtildi. Greenpeace Akdeniz ofisi önünde oturma eylemi yapan hakedişini alana kadar eylemine devam edeceğini belirten Aram, "8 yıldır Greenpeace’de çalışıyordum. Birçok eylemde gözaltına alınıp bedel ödediğim bir kurum önünde bunu yapmak bana zor geliyor ama davamdan vazgeçmeyeceğim. Haksızlık son bulana dek burada oturmaya devam edeceğim” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)