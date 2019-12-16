Özel sektörün dış kredi borcu 204.5 milyar dolar oldu

Merkez Bankası verilerine göre, özel sektörün uzun vadeli dış borç stoku, ekim sonu itibarıyla 16.3 milyar dolar azalarak 193.1 milyar dolara, özel sektörün toplam dış borcu da 204.5 milyar dolara geriledi. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku ise 2.3 milyar dolar azalarak 7.1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 625 milyon dolar azalarak 2.7 milyar dolar geriledi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 193.1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60.8'i dolar, yüzde 33.7’si euro, yüzde 3.9’u lira ve yüzde 1.6’sı diğer döviz cinslerinden oluştu ve 11.4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 52’si dolar, yüzde 29.1’i euro, yüzde 18.3’ü lira ve yüzde 0.6’sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, ekim sonu itibarıyla, 193.1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 45.5’ini finansal kuruluşların, yüzde 54.5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 11.4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73.4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 26.6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. (EKONOMİ SERVİSİ)

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