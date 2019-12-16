Eski eşinin tehditlerine karşı 46 kez şikayette bulundu: Sesimi ölmeden duyun

Aydın’ın Didim ilçesinde ailesiyle yaşayan 32 yaşındaki Zeliha Erdemir, 2016’da boşandığı eski eşi tarafından sürekli tehdit ediliyor. Savcılığa defalarca şikayette bulunduğunu söyleyen Erdemir, son olarak yardım çığlığını sosyal medyadan duyurmaya çalıştı ve “Sesimi ölmeden önce duyun. Ölmek istemiyorum. Adliye koridorlarında sürünmekten yoruldum. Çalışıp çocuğuma bakabilmek istiyorum” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Erdemir’in şiddet öyküsü 2011 yılına uzanıyor. Evlendikleri andan beri hatta hamileyken bile şiddet gördü. Cem Kara’dan bin bir güçlükle boşandığında oğlu üç buçuk yaşındaydı. Kara, görüşme bahanesiyle aldığı çocuğu kaçırdı, Erdemir 58 gün oğlunu aradı. Bu sürede yaklaşık iki ay tutuklu kalan Kara kefaletle kurtuldu. En son 25 Kasım’da çocuğun okulunun önünde yoluna çıktı. Mahkeme, 5 Aralık’ta, Kara’nın üç ay boyunca Erdemir’e ve çocuğa yaklaşmasını yasakladı. Muhasebecilik yapan Erdemir, Kara’nın tehditleri yüzünden geçen hafta işinden de çıkarıldı.

TOPUKLU GİYME KAÇAMAZSIN!

Erdemir, yaşadıklarını şöyle özetliyor:

“Çocuğumun da ailemin de, benim de can güvenliğimiz yok. 2011’den beri bana sistematik olarak fiziksel şiddet, hakaret ve tehditlerde bulunuyor. Didim Adliyesi’nde 46 şikâyetime soruşturma açıldı ve herhangi bir sonuç alamadık. 2016’dan beri süren şiddet davam var. Hayatım altüst”

En son çocuğumun okulununun önünde arabamın içindeyken arabam yumruklanarak ölüm tehditleri aldım. Adalet Bakanına sesleniyorum. Her ay düzenli olarak koruma tedbiri alabilmek için adliye koridorlarında sürünmekten yoruldum. Benim sesimi ölmeden önce duyun. Yardım istiyorum. Özgecan gibi ve Emine Bulut gibi olmak istemiyorum. Oğlum ilkokula gidiyor, pedagog yardımı alıyor. Evden çıkarken bana ‘Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın’ diyor. Girdiğim işlerden tehditler yüzünden çıkmak zorunda kalıyorum. Kimse sorumluluk almak istemiyor. Lütfen sesimi duyun.”

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİTLER SÜRÜYOR

Öte yandan Cem Kara, Facebook’tan açık tehditlerine devam ediyor. Tedbir kararı veren yargıçlara, Erdemir’in avukatına küfür ediyor. Erdemir’in mahkemeye dilekçe vermesi üzerine yaptığı bir paylaşımda “Adalet onu koruyacak sanıyor. Ben öldürücem, kanun ondan sonra işlem yapacak” ifadelerini kullandı.

23 SUÇ DUYURUSU

Eskişehir’de uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın, eşinden gördüğü şiddete karşı 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Kimseye sesini duyuramayan Arslan bir dilekçesinde, “Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz?” demişti. (HABER MERKEZİ)

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