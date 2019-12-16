Samsun’da eğitimin sorunları konuşuldu: Çocuk işçiliği resmi politika oldu

Samsun’da Eğitim Sen Samsun Şubesi tarafından “Eğitimin Sorunları” konulu panel düzenlendi. Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen panelin moderasyonunu Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi Emine Aydemir yaparken, Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan panelde konuşmacı oldu. AKP iktidarları boyunca uygulanan eğitim politikalarına dönük eleştirilerin öne çıktığı panelde, buna karşı verilen sendikal mücadelenin önemine dikkat çekildi.

“ÇOCUK İŞÇİLİĞİ RESMİ POLİTİKA HALİNE GELDİ”

AKP hükümetinin eğitim politikalarını eleştiren Özgür Bozdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eğitim sisteminde yaşanan problemleri özel sektörden bakan atayuarak çözmeye çalıştığına dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un başta eğitimin problemlerini çözeceği beklentisini oluşturduğunu söyleyen Bozdoğan, buna karşın sorunların çözülmediğini söyledi. “Öğrenciler sermayenin gereksinimleri doğrultusunda meslek liselerine yönlendirilerek çocuk işçiliğinin yaygınlaştırılması resmi bir politika haline gelmektedir” diyen Bozdoğan, bunun bir devrim olarak sunulmasına tepki gösterdi.

“EĞİTİM CEMAATLERE TESLİM EDİLİYOR”

Eğitimin protokollerle cemaatlere teslim edildiğini de ifade eden Bozdoğan, geçen yıllar içerisinde eğitim emekçilerinin güvencesizleştirildiğini; ekonomik sorunların gizlenmeye çalışıldığını söyledi. Özelleştirmelerle sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin yaygınlaştığını söyleyen Bozdoğan, baskılar ve oluşturulan kaygılar nedeniyle öğretmenlerin intihara sürüklendiğini hatırlattı.

“EĞİTİMDE SINIF FARKI BELİRGİNLEŞİYOR”

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ise eğitimdeki ticarileştirme politikalarına değindi. Eğitimde yaşanan dinselleştirme nedeniyle orta sınıf ailelerin çocuklarını özel okullara göndermeye başladığını söyleyen Aydoğan, buna karşın yoksul ailelerin çocuklarının ideolojik kuşatma altına alındığını ifade etti. Ticarileştirme nedeniyle sınıfsal farklılıkların eğitime daha fazla yansıdığını söyleyen Aytekin, “Zorunlu ve seçmeli din dersleri, Kur’an kursları, imam hatipler, vakıf ve cemaatler eliyle itiraz etmeyen nesiller yetiştirmeyi hedefliyorlar. Diğer okullara destek verilmezken; imam hatiplere her türlü kaynak sunulmaktadır” dedi.

Tüm bunlar karşısında haklı olmanın yetmeyeceğini söyleyen Aytekin, güçlü oolmak için birleşme ve mücadele etmek gerektiğini söyledi.

“EĞİTİM CEMAATLERİN HİZMETİNE SOKULUYOR”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise konuşmasına Eskişehir’den bir örnekle başladı. Eskişehir’de devletin Menzil cemaatini desteklediğini söyleyen Çakırözer, “Devletin bütün imkanlarını kullanarak kendilerine binalar ve okullar yaptırdılar. Yaptırdıkları okullara öğrenci bulamayınca devletin diğer kurumlarını devreye sokarak çevredeki köylerde devam eden taşımalı eğitimi durdurdular. Okulu kapattırarak, öğrencileri kendi okullarına aktarmak istediler. Ancak bölge halkının tepkisi üzerine geri adım atıldı” dedi. Bu yaşananın yalnızca bir örnek olduğunu ifade eden Çakırözer, son dönemde eğitimin devlet kurumları eliyle cemaatlerin hizmetine sokulduğunu söyledi. (Samsun/EVRENSEL)

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