Lübnan'da parlamentoya yürümek isteyen halka polis müdahale etti

Lübnan’da başkent Beyrut’un göbeğindeki Şehitler Meydanı'nda akşam saatlerinden itibaren toplanan binlerce kişi, 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine gelecek yeni kabineyi oluşturma görevini vermek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın parlamenterlerle yarın yapması beklenen istişareleri protesto etti.

İlerleyen saatlerde parlamento binasına yürümek isteyen Lübnanlılara güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahale nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.

Lübnan Sivil Savunma Birimlerinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şehitler Meydanı'ndaki olaylarda yaralanan 72 kişiye müdahale ettikleri ve 20'isini hastanelere naklettikleri bilgisi paylaşıldı.

Beyrut'ta dün gece de halkla güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlikler sonucu onlarca kişi yaralanmıştı.

Şİİ GRUPTAN SALDIRI GİRİŞİMİ

Öte yandan gösterilere dönük Şii Hizbullah ve Emel Hareketinin saldırıları da sürüyor. Akşam saatlerinden itibaren sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrılardan sonra El-Handek el-Gamik bölgesinde toplanan Hizbullah ve Emel Hareketi yanlısı gruplar yine Şehitler Meydanı'na doğru yürüdü.

“Şia Şia Şia” şeklinde sloganlar atan grup meydanda toplanan halka taşlarla saldırdı. Araya güvenlik güçlerinin girmesiyle olayların büyümesi engellendi.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

BAŞBAKANI BELİRLEME GÖRÜŞMELERİ İKİNCİ KEZ ERTELENDİ

Öte yandan bugün başlaması planlanan yeni hükümeti kurmakla görevlendirecek kişinin belirleneceği istişare görüşmeleri 19 Aralık Perşembe gününe ertelendi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Saad el-Hariri, bugün başlaması planlanan istişare toplantılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefonda Avn'a "parlamenterlerle yapılması planlanan görüşmelerin ertelenmesi" temennisini ileten Hariri, söz konusu görüşmelere başlamadan önce daha fazla istişareye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Avn da Hariri'nin temennisi üzerine parlamenterlerle yapacağı istişare görüşmelerini 19 Aralık Perşembe gününe erteleme kararı aldı.

Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı makamının, yeni hükümeti kuracak ismi görevlendirmesi için parlamento üyeleriyle istişare sürecini başlatması gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı, geçen hafta da adı başbakanlık için geçen Semir Hatib'in adaylıktan çekildiğini duyurması üzerine 9 Aralık Pazartesi günü yapılması beklenen hükümeti kurmakla görevlendirilecek kişinin belirleneceği istişare görüşmelerinin 16 Aralık'a ertelendiğini açıklamıştı. (Beyrut/AA)

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