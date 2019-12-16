Çevre ve Şehircilik Bakanlığı poşet satarak 1 yılda 210 milyon lira kazandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın soru önergesine verdiği yanıtta, 2019 yılında yaklaşık 1 buçuk milyar adet poşet satıldığını, poşet satışından elde edilen Geri Kazanım Katılım Payı gelirinin 210 milyon TL olduğunu açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un poşet satışından elde edilen gelir karşılığında Çevre Kanunu kapsamında yerel yönetimlere çevre projeleri için mali destek sağlandığı ifadelerine yer verildi. Kurum, ayrıca bakanlığın yerel yönetimlerin çevre yatırımları için son 16 yılda 2 milyar 116 milyon TL nakdi yardım yaptığını ve 2019 yılındaki yardım tutannıı 527 milyon TL olduğunu söyledi.

CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Bakan Kurum'un verdiği yanıtı değerlendirerek “Bakanlık, halkın cebinden devasa gelir elde etti” dedi. Kasap, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu kadar devasa bir gelir elde etmesinin yanında, alınan her 25 kuruşun 10 kuruşundan şirketler ve vergi olarak Hazine'nin de pay aldığını hatırlattı. Kasap, “İktidar, minik poşetlerden yüzlerce milyon TL'lik bir ekonomi yarattı” dedi. (HABER MERKEZİ)

Bugünden itibaren poşetler 25 kuruş: 10 kuruşu maliyet 15 kuruşu vergi

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