Lübnan'da eylemlere güvenlik güçlerinin saldırısında onlarca kişi yaralandı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta güvenlik güçleri protesto eylemi yapan halka saldırdı, çıkan arbedede onlarca kişi yaralandı.

Beyrut’un şehir merkezindeki Şehitler Meydanı’nda cumartesi akşamı toplanan çok sayıda kişi, yeni hükümeti kurma süreci kapsamında bugün istişareleri başlatması beklenen parlamentoya yürümek istedi. AA’nın haberine göre, hükümet karşıtı protesto gösterilerinin başladığı 17 Ekim’den beri bölgeyi güvenlik çemberine alan ordu ve emniyet güçleri, bariyerleri aşmaya çalışan göstericileri göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak engellemeye çalıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI

Göstericilerden bazılarının da taş ve havai fişeklerle karşılık vermesi üzerine gecenin geç saatlerine kadar devam eden gerginlik ve kovalamacalar sonucu her iki taraftan onlarca kişi yaralandı. Lübnan Sivil Savunma Birimleri ise olaylarda yaralanan göstericilerden 54 kişiye müdahale ettikleri ve 36’sını da yakın hastanelere ulaştırdıklarını aktardı.

DEVAM ÇAĞRILARI

Bu arada sosyal medyadan bugün için de Şehitler Meydanı’nda düzenlenecek protesto gösterilerine katılımın yoğun olması çağrıları yapıldı. Başkentte yer alan Şehitler Meydanı’ndaki protestocuların sayıları artarken, ülkenin diğer bazı bölgelerinde de meydanlarda gösteri düzenleme ve yolları kesme eylemlerinde bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Lübnan’da 17 Ekim’de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Hariri’nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim’de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.Ülke genelinde protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990’dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması talepleri bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

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