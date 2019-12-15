Adana’ya turizm yatırımı; şeflerin uçak bileti!

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’e yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Lezzet Festivali’nde 13 yabancı mutfak şefinin ulaşım masrafı ve festivalin tanıtım materyalleri için ayrılan bütçeyi ‘turizm yatırımı’ olarak açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığına “Adana’ya herhangi bir turizm yatırımı yapıldı mı?” diye soran CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’e gelen yazılı yanıtta yatırım olarak 4-6 Ekim 2019 tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin organizasyonuna Fransa, Yunanistan, Tunus, Lübnan, Kolombiya, Kore, Malezya ve Arnavutluk’tan katılım sağlayan 13 şefin uçak bilet giderlerinin Bakanlık tarafından karşılandığını ve etkinliğe destek verildiği cevabı geldi. Bakan Ersoy, broşür, materyal basımını da yatırım olarak lanse etti.

“ADANA’YA ŞAŞI BAKILIYOR!”

Bakan Ersoy’un bu açıklamalarının acı bir itiraf niteliğinde olduğunu ifade eden Şevkin, “Türkiye’nin en özel ve güzel kentleri arasında yer alan Adanamız eşsiz doğa, deniz, sahil, tarih, kültür ve turizm olanaklarına sahipken 17 yıllık süreçte hiçbir şekilde yatırıma sahne olmadı. Sayın Bakanın son yıllarda Adana yatırımı olarak açıkladığı yabancı şeflerin ulaşım masrafları ve tanıtım broşürleri için ayrılan ödenek Adanalıların ‘yatırımsızlık’ serzenişinin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır” dedi. Türkiye’nin turizm olanaklarının uluslararası boyutta da yeterince öne çıkarılamadığını ve AR-GE’nin web sitesini yenilemekten ibaret olamayacağını vurgulayan CHP’li Dr. Şevkin, son 17 yılda kurulan tüm hükümetlerin Adana’ya tam anlamıyla şaşı baktığını vurguladı. (Adana/EVRENSEL)