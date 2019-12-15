Sılo Qız köyünde toprağa verildi
Dersim 38 Katliamı’nda tüm yakınlarını kaybeden ve dün yaşamını yitiren Halk Ozanı Sılo Qız (Süleyman Doğan) Dersim’de son yolculuğuna uğurlandı.
Fotoğraf: Evrensel
Dersim 38 Katliamı’nda tüm yakınlarını kaybeden Keman Ustası Halk Ozanı Sılo Qız (Süleyman Doğan) Dersim’de yapılan törenle toprağa verildi. 104 yaşında hayatını kaybeden Sılo Qız’ın cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.
Dersim merkeze bağlı Milli Köyü’nde dün hayatını kaybeden Halk Ozanı Sılo Qız (Süleyman Doğan) toprağa verildi. Cemevinde düzenlenen cenaze törenine çocukları ve torunlarının yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve kurum örgütü temsilcileri ile yüzlerce yurttaş katıldı. Tören öncesi Halk Ozanı Süleyman Doğan’ın eserleri dinletilirken, katılımcılar Doğan’ın hayatından kesitler de anlattı.
Cenaze törenin ardından Sılo Qız merkeze bağlı Milli Köyü’nde toprağa verildi. Eşini 2002 yılında kaybeden Halk Ozanı Süleyman Doğan’ın 6’sı vefat etmiş 12 çocuğu ile 23 torunu bulunuyordu. (DersimEVRENSEL)
1938 Dersim Katliamı'nın tanığı Halk Ozanı Silo Qiz hayatını kaybetti