Sılo Qız köyünde toprağa verildi

Gözaltına alınan Gazeteci Aziz Oruç: Beni zorla sınırdan atıp ölüme terk ettiler

Gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığının "terörist" olduğunu iddia ettiği Gazeteci Aziz Oruç, Ermenistan ve İran'da kendisine yapılan işkenceleri anlatarak bu ülkelerin suç işlediğini belirtti.