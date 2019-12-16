16 Aralık 2019 04:19

İşçi mektubu: Haklarımızı şovla değil mücadele ederek alabiliriz

Ford Otosan işçisi yazdı: "MESS açıkça saldırırken beklemek, bize hiçbir şey kazandırmaz"

Fotoğraf: Ford Otosan Basın Bülteni

    • Paylaş

    Ford Otosan işçisi
    Kocaeli

    2019 MESS grup sözleşmesi süreci hepimizin beklediği gibi uyuşmazlıkla sonuçlandı. MESS biz metal işçilerinin üç kuruşuna gözü dikmiş durumda. Yüzde 6 zam teklif eden MESS ayrıca ikramiyelerimize de gözünü dikmiş, üstelik sözleşmenin de 3 yıl olmasını istiyor.

    MESS açıkça saldırgan tavrını ortaya koyuyor. Bizler hem düşük ücret hem de vergi yükü altında ezilirken, patronlarımız paralarına para katıyor, bizlerin daha da çok ödün vermesini istiyor. Bizim fabrikada bel-boyun fıtığı gibi birçok sakatlıklar var. Biz evimize ekmek götürmek için sakatlanıyoruz. Birileri de bizim sırtımızdan servetlerine servet katıyorlar. Biz bu gibi sakatlıklardan ameliyat olsak suç, sakatlanıncaya kadar her şey iyiyken, sakatlanınca biz çöp oluyoruz. Bizimle işleri bitmiş oluyor ve bizi kapının önüne koyuveriyorlar. Birileri daha da zengin olsun diye biz hep ödün veren taraf oluyoruz.

    Bizlerin sendikaları da sadece şov amaçlı eylem yapıyor. Güya sesimizi duyuracağız, kendi kendimize eylem yapıyoruz, sesimizi kim duyuyor? Patronlar da biliyor, sadece yürüsek, bağırsak ne olur, elbette hiçbir şey... İstedikleri sayıda araç üretiyorlar. Sendikalar işçilerine soruyor mu siz nasıl bir eylem istiyorsunuz diye? Sormuyor. Çünkü onlar da işçilerin iradesinden korkuyor. İş yavaşlatmadan kime sesimizi duyuracağız? Bizlerin ekmeğine göz dikilirken biz şovla mı işimizi halledeceğiz? Bizim şov yapmaya değil, etkili eylemlere ihtiyacımız var. Tıpkı vergi meselesinde olduğu gibi işleri güçleri şov yapmak, işçinin gazını almak, göz boyamak. Oldu olacak bir de MESS’e vermek için imza toplayalım. Öyle ya, her sorunu imza toplayarak çözmeye çalışıyor ya sendikacılarımız...

    Adamlar hak aramanın ne demek olduğunu nereden bilsin ki? Onlar emeğin, hakkın ne olduğunu bilmezler, bulundukları mevkilere hep birilerinin sırtını sıvazlayarak gelmişler. Bunu ancak biz biliriz, üretimde ne emek verdiğimizi... Bu sözleşme döneminde bizim baskımız olmazsa, bu bizim zararımıza olur. Kendi içimizden çıkan, bizi anlayacak, bizimle aynı koşulları yaşayanlar ancak bizi anlar. Biz birlikte bir bütünüz. Kendi aramızda toplanmalı ve kendi isteklerimizi dillendirmeli, birlikte hareket etmeliyiz. Biz her bölümde, her grupta, kendi komitelerimizi oluşturmalı, ortak hareket etmeliyiz. Ara bulucudan da sonuç çıkmayacağını hem patronlar, hem de sendikalar iyi biliyor (tabi sendikalarımız bizi masada satmazsa Türk-İş gibi).

    Ara bulucuda sonuç alınmazsa, grev kararı alınacak, grev yasaklanırsa, iş yüksek hakeme gidecek. Orada ne mi olacak? Patronların ve iktidar partisinin istediği olacak. Bizler bütün bu oyuna seyirci kalmayıp, direnişe geçmeli ve haklarımızı şov yaparak değil mücadele ederek korumalıyız. Korumalıyız diyorum çünkü bu sendikalarla haklarımızı genişletmek gerçekten de çok zor. Ve unutmayalım ki, MESS açıkça saldırırken beklemek, bize hiçbir şey kazandırmaz. Eylemlerde hep beraber yer almalıyız ve temsilcileri gerçekten dişe dokunur eylemler yapmaya zorlamalıyız.

    Ford işçisi: Vergiler patrona gidiyor, geçim sıkıntısı Ahmet’e düşüyor

    Ford işçisi: Vergiler patrona gidiyor, geçim sıkıntısı Ahmet’e düşüyor

    İşçi mektubu: MESS’in zam teklifi trajikomiktir

    İşçi mektubu: MESS’in zam teklifi trajikomiktir

    "Bizim için kriz, patrona parasını katlama fırsatı"

    "Bizim için kriz, patrona parasını katlama fırsatı"

    Otomotiv patronları 30 milyar dolar ihracatı geçecek

    Otomotiv patronları 30 milyar dolar ihracatı geçecek

    Metal işçilerinden sendikalara çağrı: Güç birliği oluşturun

    Metal işçilerinden sendikalara çağrı: Güç birliği oluşturun

    MESS kadın işçilere 'iki kat' kölelik dayatıyor

    Sevda KARACA

    MESS kadın işçilere 'iki kat' kölelik dayatıyor

    Ya işçiler devreye girerek kazanacak ya da hiçbir şey!

    İ. Sabri DURMAZ

    Ya işçiler devreye girerek kazanacak ya da hiçbir şey!

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Üretimin iki hafta durduğu TEMSA'da işçiler: Bir an önce işbaşı yapmak istiyoruz
    SONRAKİ HABER

    Sudan'ın eski cumhurbaşkanı Ömer el Beşir'in idam cezası alabileceği gündemde
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Irishman, Turkishman

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Kolombiya'da umut

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA'de 2010'lar: Hayal kırıklığından devrime

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yapı yapmak -2

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Howard Zinn'e saygı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Sel mağduru üreticiye bir darbe de hükümetten: Zarar 53 milyon, yardım 440 bin
    Sel mağduru üreticiye bir darbe de hükümetten: Zarar 53 milyon, yardım 440 bin

    Eskişehir'de sel ve dolu felaketinden sonra üretici başına ortalama 24 bin 324 lira hasar bedeli karşılanması gerekirken toplam 440 bin lira yardım yapıldı.

    Üretimin iki hafta durduğu TEMSA'da işçiler: Bir an önce işbaşı yapmak istiyoruz
    Üretimin iki hafta durduğu TEMSA'da işçiler: Bir an önce işbaşı yapmak istiyoruz

    Sabancı Holdingin True Value Capital Partners'a sattığı TEMSA Ulaşım Araçları AŞ’de bankaların haciz işlemine başlamasının ardından üretimin 2 hafta durdurulması işçileri kaygılandırıyor.

    Babasının istismarına uğrayan A.A. adalet arıyor: Çabalamadıkça sesimizi duymuyorlar
    Babasının istismarına uğrayan A.A. adalet arıyor: Çabalamadıkça sesimizi duymuyorlar

    Uşak'ta 8 yaşından 17 yaşına kadar babası tarafından istismara uğrayan A.A’nın adalet mücadelesi sürüyor. Sesini duyurmaya çalışan, A.A "Çabalamadıkça sesimiz duyulmuyor" dedi.

    Libya'da son savaş ve Türkiye-Mısır gerilimi
    Libya'da son savaş ve Türkiye-Mısır gerilimi

    Libya'da yaşanan gelişmeler ile Türkiye ve Mısır arasındaki gerginlik, geçen hafta Arap basında yer alan gündem maddeleri oldu.

    Vefa binasına taşınan öğrenciler "Can güvenliğimiz kalmadı" diyor
    Vefa binasına taşınan öğrenciler "Can güvenliğimiz kalmadı" diyor

    İstanbul Üniversitesinde yapılan restorasyondan dolayı birçok bölüm Vefa ek binasına taşındı. Vefa ek binasına çürük raporu verildiğini söyleyen öğrenciler, "Can güvenliğimiz yok" dedi.

    Geceleri fabrikaya giden asgari ücretli kadınlar gündüzleri ev temizliğine gidiyor
    Geceleri fabrikaya giden asgari ücretli kadınlar gündüzleri ev temizliğine gidiyor

    Asgari ücretliler yaşamlarını devam ettirebilmek için ek iş yapmaya mecbur. Kimi şeker alıp satarken kimi gece vardiyasında çalışırken gündüzleri ev temizliğine gidiyor.

    Siyaset Bilimci Deniz Yıldırım: Sistem meşruluğunu yitirdiği için eleştiriyorlar
    Siyaset Bilimci Deniz Yıldırım: Sistem meşruluğunu yitirdiği için eleştiriyorlar

    Siyaset Bilimci Deniz Yıldırım, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisini ve Ali Babacan'ın parti kurma çalışmalarını yorumladı.

    Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı
    Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı

    Görevden alınarak yerine kayyum atanan Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Dornağê Budelay albümünü çıkaran Ahmet Aslan: Selamımı enstrümanımla veriyorum
    Dornağê Budelay albümünü çıkaran Ahmet Aslan: Selamımı enstrümanımla veriyorum
    RED Fotoğraf'ın manifestosu
    RED Fotoğraf'ın manifestosu
    Sılo Qız
    Sılo Qız
    2. Çankaya Kitap Buluşması “Hadi Buluşalım” teması ile başladı
    2. Çankaya Kitap Buluşması “Hadi Buluşalım” teması ile başladı
    Egekent2’de kadınlar belediye kreşi talebiyle imza topluyor
    Egekent2’de kadınlar belediye kreşi talebiyle imza topluyor
    Alışılmışın dışında kadınlar: Uçuyor Bunlar
    Alışılmışın dışında kadınlar: Uçuyor Bunlar
    Engelliler gününde annesi tutuklanan Kısa: Annem barış istiyor, özgür bırakılsın
    Engelliler gününde annesi tutuklanan Kısa: Annem barış istiyor, özgür bırakılsın

    Maraş’ta Dünya Engelliler gününde gizli tanık ifadesiyle anneleri tutuklanan iki engelli kardeşten Ahmet Kısa, annesinin barış isteyen biri olduğunu söyledi, serbest bırakılmasını istedi.

    Fransa emekçileri yeni yıla mücadele ile girecek
    Fransa emekçileri yeni yıla mücadele ile girecek

    Fransa’da hükümetin dayattığı emeklilik reformuna karşı, eylemler sürüyor. Salı günü için büyük yürüyüş çağrısı yapıldı. Fransa emekçileri ve gençleri yeni yılda da mücadeleyi sürdürecek.

    Kadınlar İzmir ve İstanbul’da #SuçluSensin diye haykırdı
    Kadınlar İzmir ve İstanbul’da #SuçluSensin diye haykırdı

    Şili’de kadınların kadına yönelik şiddete karşı başlattığı danslı Las Tesis protestosuna bugün İzmir ve İstanbul’dan kadınlar ses verdi.

    EMEP’ten grevdeki Trelleborg işçilerine dayanışma ziyareti
    EMEP’ten grevdeki Trelleborg işçilerine dayanışma ziyareti

    Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü, patronun düşük zam dayatmasına karşı greve çıkan ve mücadelelerinin 6'ncı gününde olan Trelleborg işçilerini ziyaret etti.

    Eski ÖSO lideri, Gelecek Partisinin kurucular kurulunda yer aldı
    Eski ÖSO lideri, Gelecek Partisinin kurucular kurulunda yer aldı

    ÖSO'nun siyasi çatısı konumundaki Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonunun (SMDK) eski başkanı Halid Hoca, Davutuoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisinin kurucular kurulunda yer aldı.

    Madencilik çalıştayı: Madencilik doğayı, sağlığı, tarihi ve tarımı yok ediyor
    Madencilik çalıştayı: Madencilik doğayı, sağlığı, tarihi ve tarımı yok ediyor

    Muğla'da gerçekleştirilen "Madenciliği konuşuyoruz" çalıştayında ülkemizdeki madencilik politikaları ve uygulamaları tartışıldı.

    Doğa Koleji ile ilgili beklenen açıklama gelmedi, veliler okulların önüne akın etti
    Doğa Koleji ile ilgili beklenen açıklama gelmedi, veliler okulların önüne akın etti

    Doğa Koleji öğretmenlerine maaş ödenmemesiyle başlayan kriz üzerine kolej yönetimi "Cumartesi günü açıklama yapılacak" demişti. Ancak hiçbir gelişme olmayınca veliler okulların önünde toplandı.

    GÜNCELLENDİ
    Ceren'in katili için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen 2 iddianame kabul edildi
    Ceren'in katili için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen 2 iddianame kabul edildi

    Ceren Özdemir’i öldüren, yakalandığında da 2 polis memurunu bıçaklayan Özgür Arduç hakkında hazırlanan ve 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen iddianameler kabul edildi.

    Asgari ücret yalnız bir ücret pazarlığı değil işçiyi tanımlama pazarlığıdır
    Asgari ücret yalnız bir ücret pazarlığı değil işçiyi tanımlama pazarlığıdır

    Bugün asgari ücretin ne kadar olacağı, işçilerin ne kadar örgütlü olduğuyla doğrudan bağlantılıdır. Belirleyici olan işçilerin sürecin ne kadar tarafı olacağıdır.

    Cumhurbaşkanlığı seçimleri krizi çözmedi: Cezayir'de halk tekrar sokaklarda
    Cumhurbaşkanlığı seçimleri krizi çözmedi: Cezayir'de halk tekrar sokaklarda

    Cezayir'de seçimi eski başbakan Abdulmecid Tebbun'un kazanmasının ardından halk yeniden sokaklara döküldü.

    İzmir'de “kent suçu” ilan edilen gökdelen projesinin iptali gündemde
    İzmir'de “kent suçu” ilan edilen gökdelen projesinin iptali gündemde

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meslek örgütlerinin kent suçu olarak tanımladığı gökdelen projesi ruhsatının iptali için gerekli çalışmaları başlattığını bildirdi.

    Bakan Soylu: Rakı Festivali geleneklerimize uygun değil
    Bakan Soylu: Rakı Festivali geleneklerimize uygun değil

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da valilik tarafından yasaklanan rakı festivalinin geleneklerle örtüşmediğini ileri sürdü.

    EMEP: TEMSA’da sürecin mağduru işçiler olmamalı
    EMEP: TEMSA’da sürecin mağduru işçiler olmamalı

    Emek Partisi Adana İl Örgütü, hacizleri gerekçe göstererek üretimi durduran TEMSA'da, krizin faturasının işçilere kesilmesine karşı mücadele çağrısı yaptı.

    CHP Milletvekili Özgür Karabat: Kanal İstanbul kimleri zengin edecek?
    CHP Milletvekili Özgür Karabat: Kanal İstanbul kimleri zengin edecek?

    CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’a Kanal İstanbul güzergahındaki arsaların kimlere ait olduğu sordu.

    Bismil kayyumu kadınların bahçesine el koydu, 50 kadın işsiz bırakıldı
    Bismil kayyumu kadınların bahçesine el koydu, 50 kadın işsiz bırakıldı

    Diyarbakır’ın Bismil Belediyesine atanan kayyum, belediye projesi kapsamında ekilmek üzere kadınlara verilen bahçeyi kapattı. 50 kadın işsiz kaldı.

    Davutoğlu’nun oyları düşük; ancak iktidarı belirleyebilir
    Davutoğlu’nun oyları düşük; ancak iktidarı belirleyebilir

    Anket şirketleri Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni partisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.