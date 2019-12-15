Antalya'da 16 yaşındaki kız çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu
Antalya'da devlet korumasında, Çocuk Esirgeme Kurumunda kaldığı öğrenilen R.A adlı 16 yaşındaki kız çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu.
Fotoğraf: DHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu.
AA'nın haberine göre Sarılar Mahallesi'nde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.
Ekipler, Kır mevkisinde yol kenarında başından ve karnından vurulduğu belirlenen 16 yaşındaki R.A'yı ağır yaralı olarak buldu.
Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Öte yandan R.A'nın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumunda kaldığı öğrenildi. (HABER MERKEZİ)
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