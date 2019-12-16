16 Aralık 2019 05:00

Sel mağduru üreticiye bir darbe de hükümetten: Zarar 53 milyon, yardım 440 bin

Eskişehir'de sel ve dolu felaketinden sonra üretici başına ortalama 24 bin 324 lira hasar bedeli karşılanması gerekirken toplam 440 bin lira yardım yapıldı.

Eskişehir'de sel felaketinin ardından çiftçinin tarlasının geldiği vaziyet

Fotoğraf: CHP Basın

    • Paylaş

    Meltem AKYOL
    İstanbul

    Eskişehir’de haziran ayında yaşanan sel ve dolu felaketinde üreticilerin 53 milyon TL hasara uğradığını tespit eden devlet, üreticilere sadece 440 bin TL ödenek ayırdı. Üstelik ödenek 9 ilçesinin 3’üyle sınırlı kaldı.

    Eskişehir'de 9 ilçede 2 bin 174 üreticiyi etkileyen selden sonra bölgeyi dolaşan vali ve tarım il müdürü bir rapor hazırladı. Toplam 53 milyon hasar tespit edilen rapor Tarım Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Hazırlanan rapora göre üretici başına ortalama 24 bin 324 lira hasar bedeli karşılanması gerekiyordu. Oysa öyle olmadı.

    KENDİ SÖZLERİNİ BİLE TUTAMADILAR

    CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Eskişehir’de haziran ayında yaşanan sel ve dolu felaketinden etkilenen üreticilerin yardımlarının ödenip ödenmediğini sordu. Gerçek de bu soru ile ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, verdiği yanıtta Eskişehirli sel mağduru üreticiler için AFAD’a 440 bin TL ödenek aktarıldığını söyledi. Yani üretici başına 24 bin 324 lira ödenmesi gerekiyorken 201 lira ödenecek.

    Bu yanıtın bir ‘skandal’ olduğunu belirten Çakırözer, "Haziran ayında yaşanan sel felaketi sonrası Eskişehir Valiliği ve Tarım İl Müdürlüğünün yaptığı incelemelerde 2 bin 179 çiftçimiz için 53 milyon lira hasar tespiti yapıldı. Oktay ise sel mağduru çiftçilerimiz için 440 bin ödeme yapılacağını söylüyor. Yani çiftçi başına ortalama 24 bin lira ödenmesi gerekirken bu hesapla sadece 201 lira ödenecek. Kendi valilerinin, tarım müdürlerinin raporlarına tespitlerine, hesaplarına bile uymuyorlar. İşte çiftçiye bakışları bu kadar. Bunun adı çiftçiyle dalga geçmek. ‘Bozdur bozdur harca’ diyorlar. Sorumluluk sahipleri zarar gören çiftçiyle dalga geçiyorlar" dedi.

    9 İLÇEDEN 6'SINA ÖDENEK YOK

    Konuyla ilgi ikinci skandalın ise afet gören 9 ilçeden sadece 3’üne yardım yapılması kararı oldu. Çakırözer, "O selden Sarıcakaya, Mihalgazi, Seyitgazi, Odunpazarı, Mihalıççık, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Sivrihisar ilçelerimizdeki 53 mahallede 2 bin 179 çiftçimize ait 114 bin 57 dekar arazi zarar gördü. Bu valiliğin raporu. Ama Cumhurbaşkanlığı sadece Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar için ödenek veriyor. Diğerlerini görmezden geliyor. Gitsinler Odunpazarı’nın Kalkanlı köyünü görsünler. Hasar var mı yok mu? Gitsinler Mihallıçık’ta kiraz bahçelerine baksınlar. Zarar var mı yok mu? Ama Saray bu dertlerden çok uzak. Hiçbirini görmüyor, duymuyor. Bu da ayrı bir ayıp. Çiftçinin derdine en ufak bir duyarlılıkları yok" dedi. 

    ÇİFTÇİ ÇARESİZ, BORCU BORÇLA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın bahsettiği toplam 440 bin liralık yardımın da çiftçiye ulaşmadığını belirten Çakırözer, "Çiftçimizin hâli vahim. Eskişehir'de daha geçen yılın tohum destekleme ödemeleri yapılmadı, üstüne haziran ayında sel vurdu. Aralık ayı geldi tek kuruş ödenmedi. Tek kuruş ödenmediği için de banka kredilerinin vadesi dolunca çiftçi çaresizlik içinde ortada kaldı. Borcu borçla döndürmeye çalışıyor. Bu çiftçiden nasıl üretim bekleyeceksiniz" dedi.

    Eskişehir'de sel felaketinin ardından çiftçiye yapılan ziyaret

    Fotoğraf: CHP Basın

    Sağanak yağış ve sel mevsimlik tarım işçilerini vurdu

    Sağanak yağış ve sel mevsimlik tarım işçilerini vurdu

    Eskişehir'de selzede çiftçiler 70 gündür mağdur

    Eskişehir'de selzede çiftçiler 70 gündür mağdur

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Tutuklu Dev Yapı-İş Sekreteri: Baskılara karşı mücadeleyi büyütelim
    SONRAKİ HABER

    Hasankeyf Koordinasyonundan "Mücadele ve Yıkım Ekseninde Hasankeyf" paneli
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Irishman, Turkishman

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Kolombiya'da umut

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA'de 2010'lar: Hayal kırıklığından devrime

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yapı yapmak -2

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Howard Zinn'e saygı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Sel mağduru üreticiye bir darbe de hükümetten: Zarar 53 milyon, yardım 440 bin
    Sel mağduru üreticiye bir darbe de hükümetten: Zarar 53 milyon, yardım 440 bin

    Eskişehir'de sel ve dolu felaketinden sonra üretici başına ortalama 24 bin 324 lira hasar bedeli karşılanması gerekirken toplam 440 bin lira yardım yapıldı.

    Üretimin iki hafta durduğu TEMSA'da işçiler: Bir an önce işbaşı yapmak istiyoruz
    Üretimin iki hafta durduğu TEMSA'da işçiler: Bir an önce işbaşı yapmak istiyoruz

    Sabancı Holdingin True Value Capital Partners'a sattığı TEMSA Ulaşım Araçları AŞ’de bankaların haciz işlemine başlamasının ardından üretimin 2 hafta durdurulması işçileri kaygılandırıyor.

    Babasının istismarına uğrayan A.A. adalet arıyor: Çabalamadıkça sesimizi duymuyorlar
    Babasının istismarına uğrayan A.A. adalet arıyor: Çabalamadıkça sesimizi duymuyorlar

    Uşak'ta 8 yaşından 17 yaşına kadar babası tarafından istismara uğrayan A.A’nın adalet mücadelesi sürüyor. Sesini duyurmaya çalışan, A.A "Çabalamadıkça sesimiz duyulmuyor" dedi.

    Libya'da son savaş ve Türkiye-Mısır gerilimi
    Libya'da son savaş ve Türkiye-Mısır gerilimi

    Libya'da yaşanan gelişmeler ile Türkiye ve Mısır arasındaki gerginlik, geçen hafta Arap basında yer alan gündem maddeleri oldu.

    Vefa binasına taşınan öğrenciler "Can güvenliğimiz kalmadı" diyor
    Vefa binasına taşınan öğrenciler "Can güvenliğimiz kalmadı" diyor

    İstanbul Üniversitesinde yapılan restorasyondan dolayı birçok bölüm Vefa ek binasına taşındı. Vefa ek binasına çürük raporu verildiğini söyleyen öğrenciler, "Can güvenliğimiz yok" dedi.

    Geceleri fabrikaya giden asgari ücretli kadınlar gündüzleri ev temizliğine gidiyor
    Geceleri fabrikaya giden asgari ücretli kadınlar gündüzleri ev temizliğine gidiyor

    Asgari ücretliler yaşamlarını devam ettirebilmek için ek iş yapmaya mecbur. Kimi şeker alıp satarken kimi gece vardiyasında çalışırken gündüzleri ev temizliğine gidiyor.

    Siyaset Bilimci Deniz Yıldırım: Sistem meşruluğunu yitirdiği için eleştiriyorlar
    Siyaset Bilimci Deniz Yıldırım: Sistem meşruluğunu yitirdiği için eleştiriyorlar

    Siyaset Bilimci Deniz Yıldırım, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisini ve Ali Babacan'ın parti kurma çalışmalarını yorumladı.

    Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı
    Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı

    Görevden alınarak yerine kayyum atanan Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Dornağê Budelay albümünü çıkaran Ahmet Aslan: Selamımı enstrümanımla veriyorum
    Dornağê Budelay albümünü çıkaran Ahmet Aslan: Selamımı enstrümanımla veriyorum
    RED Fotoğraf'ın manifestosu
    RED Fotoğraf'ın manifestosu
    Sılo Qız
    Sılo Qız
    2. Çankaya Kitap Buluşması “Hadi Buluşalım” teması ile başladı
    2. Çankaya Kitap Buluşması “Hadi Buluşalım” teması ile başladı
    Egekent2’de kadınlar belediye kreşi talebiyle imza topluyor
    Egekent2’de kadınlar belediye kreşi talebiyle imza topluyor
    Alışılmışın dışında kadınlar: Uçuyor Bunlar
    Alışılmışın dışında kadınlar: Uçuyor Bunlar
    Engelliler gününde annesi tutuklanan Kısa: Annem barış istiyor, özgür bırakılsın
    Engelliler gününde annesi tutuklanan Kısa: Annem barış istiyor, özgür bırakılsın

    Maraş’ta Dünya Engelliler gününde gizli tanık ifadesiyle anneleri tutuklanan iki engelli kardeşten Ahmet Kısa, annesinin barış isteyen biri olduğunu söyledi, serbest bırakılmasını istedi.

    Fransa emekçileri yeni yıla mücadele ile girecek
    Fransa emekçileri yeni yıla mücadele ile girecek

    Fransa’da hükümetin dayattığı emeklilik reformuna karşı, eylemler sürüyor. Salı günü için büyük yürüyüş çağrısı yapıldı. Fransa emekçileri ve gençleri yeni yılda da mücadeleyi sürdürecek.

    Kadınlar İzmir ve İstanbul’da #SuçluSensin diye haykırdı
    Kadınlar İzmir ve İstanbul’da #SuçluSensin diye haykırdı

    Şili’de kadınların kadına yönelik şiddete karşı başlattığı danslı Las Tesis protestosuna bugün İzmir ve İstanbul’dan kadınlar ses verdi.

    EMEP’ten grevdeki Trelleborg işçilerine dayanışma ziyareti
    EMEP’ten grevdeki Trelleborg işçilerine dayanışma ziyareti

    Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü, patronun düşük zam dayatmasına karşı greve çıkan ve mücadelelerinin 6'ncı gününde olan Trelleborg işçilerini ziyaret etti.

    Eski ÖSO lideri, Gelecek Partisinin kurucular kurulunda yer aldı
    Eski ÖSO lideri, Gelecek Partisinin kurucular kurulunda yer aldı

    ÖSO'nun siyasi çatısı konumundaki Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonunun (SMDK) eski başkanı Halid Hoca, Davutuoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisinin kurucular kurulunda yer aldı.

    Madencilik çalıştayı: Madencilik doğayı, sağlığı, tarihi ve tarımı yok ediyor
    Madencilik çalıştayı: Madencilik doğayı, sağlığı, tarihi ve tarımı yok ediyor

    Muğla'da gerçekleştirilen "Madenciliği konuşuyoruz" çalıştayında ülkemizdeki madencilik politikaları ve uygulamaları tartışıldı.

    Doğa Koleji ile ilgili beklenen açıklama gelmedi, veliler okulların önüne akın etti
    Doğa Koleji ile ilgili beklenen açıklama gelmedi, veliler okulların önüne akın etti

    Doğa Koleji öğretmenlerine maaş ödenmemesiyle başlayan kriz üzerine kolej yönetimi "Cumartesi günü açıklama yapılacak" demişti. Ancak hiçbir gelişme olmayınca veliler okulların önünde toplandı.

    GÜNCELLENDİ
    Ceren'in katili için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen 2 iddianame kabul edildi
    Ceren'in katili için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen 2 iddianame kabul edildi

    Ceren Özdemir’i öldüren, yakalandığında da 2 polis memurunu bıçaklayan Özgür Arduç hakkında hazırlanan ve 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen iddianameler kabul edildi.

    Asgari ücret yalnız bir ücret pazarlığı değil işçiyi tanımlama pazarlığıdır
    Asgari ücret yalnız bir ücret pazarlığı değil işçiyi tanımlama pazarlığıdır

    Bugün asgari ücretin ne kadar olacağı, işçilerin ne kadar örgütlü olduğuyla doğrudan bağlantılıdır. Belirleyici olan işçilerin sürecin ne kadar tarafı olacağıdır.

    Cumhurbaşkanlığı seçimleri krizi çözmedi: Cezayir'de halk tekrar sokaklarda
    Cumhurbaşkanlığı seçimleri krizi çözmedi: Cezayir'de halk tekrar sokaklarda

    Cezayir'de seçimi eski başbakan Abdulmecid Tebbun'un kazanmasının ardından halk yeniden sokaklara döküldü.

    İzmir'de “kent suçu” ilan edilen gökdelen projesinin iptali gündemde
    İzmir'de “kent suçu” ilan edilen gökdelen projesinin iptali gündemde

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meslek örgütlerinin kent suçu olarak tanımladığı gökdelen projesi ruhsatının iptali için gerekli çalışmaları başlattığını bildirdi.

    Bakan Soylu: Rakı Festivali geleneklerimize uygun değil
    Bakan Soylu: Rakı Festivali geleneklerimize uygun değil

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da valilik tarafından yasaklanan rakı festivalinin geleneklerle örtüşmediğini ileri sürdü.

    EMEP: TEMSA’da sürecin mağduru işçiler olmamalı
    EMEP: TEMSA’da sürecin mağduru işçiler olmamalı

    Emek Partisi Adana İl Örgütü, hacizleri gerekçe göstererek üretimi durduran TEMSA'da, krizin faturasının işçilere kesilmesine karşı mücadele çağrısı yaptı.

    CHP Milletvekili Özgür Karabat: Kanal İstanbul kimleri zengin edecek?
    CHP Milletvekili Özgür Karabat: Kanal İstanbul kimleri zengin edecek?

    CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’a Kanal İstanbul güzergahındaki arsaların kimlere ait olduğu sordu.

    Bismil kayyumu kadınların bahçesine el koydu, 50 kadın işsiz bırakıldı
    Bismil kayyumu kadınların bahçesine el koydu, 50 kadın işsiz bırakıldı

    Diyarbakır’ın Bismil Belediyesine atanan kayyum, belediye projesi kapsamında ekilmek üzere kadınlara verilen bahçeyi kapattı. 50 kadın işsiz kaldı.

    Davutoğlu’nun oyları düşük; ancak iktidarı belirleyebilir
    Davutoğlu’nun oyları düşük; ancak iktidarı belirleyebilir

    Anket şirketleri Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni partisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.