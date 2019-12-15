Doğa Koleji ile ilgili beklenen açıklama gelmedi, veliler okulun önüne akın etti

Çocukları Doğa Kolejinde eğitim gören veliler, kurumun devredilmesi ile ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etti.

Doğa Koleji'nin Ataşehir'deki yönetim binası önünde toplanan veliler, kolej yönetiminin kurumun devredilmesi ile ilgili dün (14 Aralık Cumartesi) yapılacağı duyurulan açıklamanın ertelenmesini protesto etti. Kurumun kendilerini oyaladığını belirten veliler "Öğretmenlerimizin maaşlarını verin" dedi.

ANKARA'DA DA VELİLER İSYANDA: DAVAMIZIN ARKASINDAYIZ

Ankara’da bulunan Doğa Kolejlerinde okuyan öğrencilerin velileri de Eryaman Doğa Koleji önünde buluşarak öğretmenlerin ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle eğitimin aksamasını ve satış işlemlerinin belirsizliğini protesto etti.

Eryaman Doğa Koleji önünde buluşarak okulun satış sürecine ilişkin belirsizlikleri protesto eden veliler, 12 gündür Doğa Koleji öğrencileri, eğitimcileri ve velilerinin mağdur edildiğini ifade etti. Veliler, “Çocuklarımızın eğitim hakkının sürekliliği ihlal ediliyor. Öğretmenlerinin maaşı ödenmediği için çocuklarımız yaşıtlarından eğitim açısından geri kalıyor” dedi.

Kolej tarafından cuma günü kendilerine atılan mesajda beklemelerinin söylendiğini aktaran veliler, sürecin uzamasından duydukları rahatsızlığı ifade ettiler. Okullarda sınavların başladığını dile getiren veliler, “Çocuklarımızın sınavı var ama yarın okulları olacak mı olmayacak mı bunu bilmiyoruz. Nakil de istemiyoruz. Biz Doğa Koleji’nin aynı eğitim kadrosuyla devam etmesini istiyoruz. Dikkate alınıncaya kadar davamızın arkasındayız” dediler.

Fotoğraf: Evrensel

NE OLMUŞTU?

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu dün akşam saatlerinde, "14 Aralık 2019 günü ilan edeceğimizi duyurduğumuz devir anlaşmasına ilişkin açıklamamız, sizlerle nihai sonucu paylaşmak istediğimiz için gecikmiştir. Ancak karşılıklı yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu açıklama 16 Aralık 2019 Pazartesi gününe bırakılmıştır" şeklinde açıklama yapmıştı. (HABER MERKEZİ)

Doğa Kolejlerinde sorun sürüyor: Çocuklarımızın mağdur edilmesini reddediyoruz

Doğa Koleji'nde velilerden iş bırakan öğretmenlere destek

CHP'li Tanal: AKP'nin özel okul politikası iflas etti

Reklam