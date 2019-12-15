Rahşan Anter'den JİTEM beraatlerine tepki: Beraat için her türlü taklayı attılar

Katledilen Gazeteci Musa Anter’in kızı Rahşan Anter, JİTEM davası sanıklarının beraat ettirilmesine "Suçlu insanları beraat ettirmek için her türlü taklayı attılar" diyerek isyan etti. Anter, "70 yaşına kadar bu adalet arayışını sürdürdüm. Bundan sonra da devam edecek" dedi.

1990’lı yıllarda zorla kaybedilen veya infaz edilen 19 kişiyle ilgili açılan "Ankara JİTEM" davasının karar duruşması Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Ankara ve çevresinde işlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturma süreci 2011 yılında başlamıştı. Dava sanıklarından Ayhan Çarkın’ın o süreçte itiraflarda bulunmuş, işlenen cinayetleri keşiflerde birebir göstermişti. Tüm bilgi ve belgelere rağmen mahkeme, görülen duruşmada aralarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da bulunduğu 17 sanığın "delil yokluğu" gerekçesiyle beraatine hükmetti. Sanıklardan Ahmet Demirel hakkındaki dosya öldüğü gerekçesiyle düşürülürken, firari "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına hükmedildi.

"BİTMEYEN BİR ACI VE MÜCADELE"

Duruşmayı izleyenlerden biri de Kürt Gazeteci, Yazar ve Aydın Musa Anter’in (Ape Musa) kızı Rahşan Anter’di. 1992 yılında JİTEM tarafından silahlı saldırı sonucu katledilen Musa Anter’in davası en son JİTEM ana dosyasıyla birleştirilmiş ve güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya taşınmıştı. Jinnews’e konuşan Rahşan Anter, mahkemeden çıkan beraat kararlarına "Davanın böyle neticeleneceğini bildiğimiz halde yine bir ümidimiz vardı. Lanet olsun diyorum. Bu bitmeyen bir acı ve mücadele. Devamı gelecek gibi de gözüküyor" diyerek tepki gösterdi.

"SANIKLAR HALKIN NEZDİNDE CEZALANDIRILDI"

“Suçlu insanları beraat ettirmek için her türlü taklayı attılar” diyen Anter, ancak sanıkların halkın nezdinde cezalandırıldığını ifade etti. Anter, “Bunlar müebbet hapis cezası aldı, halkın gözünde cezalandırıldı. Eminim bir gün herkes uyanacak ve burada mahkemeleri bekleyen üç beş kişi olmayacağız. Bu süreci uzatarak zaman aşıma uğratıyorlar. Bu insanların aileleri gidiyor kalan sağlar da eğer mecal kalırsa onlar devam ettiriyorlar. Ettiremeyenlerin de mücadelesini gençler devam ettiriyor. Bu nereye kadar gidecek bilmiyorum” diye konuştu.

"KARAR VERİLDİĞİNDE BABAMIN ÖLÜMÜNE KADAR GİTTİM"

Karar verildiğinde babasının katledildiği 92 yılına kadar gittiğini söyleyen Anter, şunları dile getirdi: “Babam öldürüldükten sonraki o adalet sürecine gittim. Hep gelgitler yaşıyoruz. Babam öldürülmeden evvelki 70 yaşına kadar olan babamın serüvenlerine evlatları olarak sahibiz zaten. Mahkeme mahkeme gezdik. İçeride dışarı da ‘babamız nerede işkencede mi, orada mı burada mı’ hayatımız hep böyle geçti. Ben nasıl acılı olmayayım? Nasıl güleyim? Gençlerden bir şey yapamadık diye özür diliyorum. Hepimiz kararlı ve ilkeli olmamız lazım. Ne istediğimizi açık ve net söylememiz gerekli artık" (HABER MERKEZİ)

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