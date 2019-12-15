CHP'li Ömer Fethi Gürer: Öğrencilerin kredi borçları ertelenmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öğrenci affı ile Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) borcu olan öğrencilerin borçlarının ötelenmesi için TBMM’ye sunmuş olduğu kanun tekliflerinin Mecliste bir an önce görüşülmesini istedi.

Üniversite mezunlarının KYK’ye olan borçlarının işe başladıktan sonra 3 yıl ertelenmesi ve işsiz kalmaları durumunda yine ertelenmesi için vermiş olduğu kanun teklifini hatırlatan Gürer, "Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, 2018 yılı itibariyle 403 bin 12 öğrenci burs alıyor. Öğrenim kredisi alıp mezun olan ve kredi borcunu ödemeye başlayacak öğrenci sayısı 350 bin. Son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan 5 milyon öğrenciden borçlarını ödeyemeyen 280 bin borçlu öğrenci Hazine ve Maliye bakanlığına bildirilmiş. Bunun yanında işe başlayanlardan kredi borcu alınıyor. Bunun için de kanun teklifi verdik. Çünkü 2 milyon üniversite öğrencisi işsiz. Üniversite öğrencileri işe düşük ücretle başlatılıyor. En azından kendilerini toparlama süreci olsun. Kredi borçları 3 yıl sonrasına ötelensin. Geçim şartları ortada" dedi.

"ÖĞRENCİ AFFI BİR AN ÖNCE ÇIKMALI"

Öğrenci affıyla ilgili vermiş olduğu kanun teklifinin de TBMM'de beklediğini ve bir an önce yasalaşması gerektiğini belirten Gürer, “Öğrenci affı bir kez daha çıkmalı. Milli Eğitim Bakanına sormuş olduğum soruya verdiği yanıtta ‘Bine yakın okuldan uzaklaştırılan gencimiz var’ demişti. Ancak üniversitelerde eğitimini bırakmak zorunda kalan çok sayıda öğrenci de var. Öğrencilerle görüştüğümde, maddi imkansızlıklar nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kalanların yeniden okuma isteklerini saptadım. Bunların tümüne bir kez daha şans tanınmalı" dedi.

"ÖĞRETMENLİKTE TAŞERON SİSTEMİ VAR"

Milli Eğitim Bakanlığının giderek daha sorunlu bir hale geldiğini ve artık taşeron öğretmenliğe doğru bir gidişin olduğunu da ifade eden Gürer, "Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır. Türkiye genelinde 920 bin 524 öğretmen görev yapıyor ve 100 bine yakın öğretmen açığı bulunuyor. Atama bekleyen öğretmenlerimiz mevcut. Bunların bir an önce atanması sağlanmalıdır. Yıllardır sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerimiz kadrolu olmak istiyor. Bu öğretmenlerimiz çok düşük ücretlerle çalışıyorlar. Bu durum eğitim sistemimizi bozuyor. Taşeron öğretmen sistemine doğru gidiş var" dedi. (HABEER MERKEZİ)

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