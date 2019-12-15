Ordu Çevre Derneği: Bal ormanı mı maden işletmesine hizmet mi?

Ordu'da siyanürle altın ayrıştırma işletmeciliği yapılan bölgede "bal ormanı" oluşturulmak istendiği bilgisi yeni bir kuşku yarattı.

Fatsa’da siyanürle altın ayrıştırması yapan şirketin kapasite artırımı için yeni ÇED süreci başlatmasına yönelik tepkiler devam ederken "bal ormanı" için orman kesimi yapıldığı iddiasını inandırıcı bulmayan halk, Ünye Orman İşletmesine dilekçe bilgi istedi. Ordu Çevre Derneği Üyesi Eren Atasoy, "Siyanürle altın ayrıştırmasına yönelik yıllardır mücadele ediyoruz. Maden işletme sahası büyütülmek isteniyor. Yaşadığım Ünye ilçesinin Sarıhalil Mahallesi maden sahasının bitişiği. Mahallemizin Seylik Ormanı’nda 7800 kestane ağcı kesilmişti. Şimdi 'bal ormanı' oluşturmak istenirmiş. Bu çelişkili durum dikkat çekici" dedi.

Eren Atasoy | Fotoğraf: Ordu Çevre Derneği

YOL KENARINDA KAZILAR VAR

Atasoy, çalışmalar nedeniyle yollarda uçuklar oluştuğunu belirterek, "25 Kasım günü Ünye Sarıhalil Mahallesi Seylik Ormanı bölgesinde üç noktada yol kenarına küçük kulübe tarzında kepçelerle yer kazıldığı tespit ettik. Yapılan kazılardan sonra uçuklar oluştu. Aldığımız bilgiye göre Sarıhalil Mahallesi ve Seylik Ormanı kestane bal ormanı bölgesi ilan edilmiş. Daha önce Seylik’te çoğunluğu kestane ağacı olan 7800 ağaç kesildi. Tedirgin olduk. Bitişik mahalle olan Fatsa Yukarıbahçeler Mahallesi’nde devam eden siyanürle altın ayrıştırması yapan işletme var. İşletme kapasite artışına gidiyor. Sarıhalil Mahallesi’nin de ruhsat alanı içinde olduğu bildiğimizden bu iş için mi diye düşünüyoruz. Bal ormanı olmasını destekliyoruz ama bir tarafta siyanür, bir tarafta bu iş nasıl planlanıyor anlamış değiliz. Bölge bal ormanı olsun, maden sahasının genişletilmesi durdurulsun" dedi.

DİLEKÇE VERDİK

Maden bölgesinin genişletme sürecinin devam ettiği için her çalışmaya kuşkuyla yaklaştıklarını söyleyen Eren Atasoy, "Maden sahası çevresindeki mahallerde yeni sondajlar yapıldı. Halk tedirgin. Sebzeler, meyveler zarar gördü; sağlığımız tehdit altında. Şimdi de 'bal ormanı' oluşturuyoruz deniyor. Ünye Orman Müdürlüğüne durum hakkında bilgi almak için dilekçe verdim. Gelen resmi bilgi ne olacak merak ediyoruz. Bal ormanına kimse karşı değil. Siyanürle altın ayrıştırması işletmesi, alanını genişletmek istiyor, yeni maden sahaları için sondajlar yapılıyor. Böyle bir yerde bal ormanı oluşturmak ne kadar gerçekçi anlam veremiyoruz. Süreci takip ediyoruz. Bal ormanı adı altında şirketin çalışmalarına altyapı oluşturulduğunu düşünüyoruz. Umarım yanılırız" dedi. (Ordu/EVRENSEL)

ORÇEV'den Fatsa'daki siyanürcü şirketin alanını genişletmesine karşı kampanya

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