Arnavutluk'ta 51 kişinin öldüğü deprem sonrası "ihmal" suçlamasıyla 9 kişi tutuklandı

Arnavutluk'ta geçtiğimiz ay 51 kişinin hayatını kaybettiği depremde, can kayıplarının yaşanmasına sebep olan ihmalleri olduğu şüphesiyle 9 kişi tutuklandı. Şüpheliler "cinayet" ve "gücü kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanacak.

Sputnik'in haberine göre, Arnavutluk'ta aralarında inşaatçı, mühendis ve yetkililerin de bulunduğu 17 kişi hakkında, "güvenlik standartlarını ihlal etmek" suçlamasıyla savcılar tarafından tutuklama emri çıkartıldı. Şüphelilerden dokuzu tutuklanırken sekiz kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Aranan şüphelilerin depremin ardından ülkeden kaçtığı düşünülüyor.

Cinayet suçlamasıyla tutuklanan şüphelilerden ikisinin, Dıraç kentinde yıkılan otellerin sahipleri olduğu açıklandı. Yetkililer, her iki otelin de yasa dışı şekilde inşa edildiğini söyledi.

Arnavutluk'ta, 26 Kasım'da 6.4 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla insan yaralanmıştı. (HABER MERKEZİ)

Arnavutluk'ta 6.2 şiddetindeki depremde ölü sayısı 51'e yükseldi