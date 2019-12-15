Bolivya'da darbe ile yönetime gelen Anez: Morales için yakalama emri çıkarılacak
Bolivya'da darbenin ardından geçici devlet başkanlığına getirilen Jenanine Anez, istifa etmek zorunda kalan Devlet Başkanı Evo Morales için yakalama emri çıkarılacağını söyledi.
Fotoğraf: Joel Alvarez/Wikimedia Commons(CC BY 3.0)
Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa etmek zorunda kalan Devlet Başkanı Evo Morales için yakalama emri çıkarılacak.
AA'nın Bolivya basınına dayandırdığı haberde, geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez'in Morales hakkında "isyana teşvik ve terörizm" iddiasıyla yakalama emri çıkaracağı belirtildi. Savunma Bakanı Fernando Lopez'in bu yöndeki ifadelerini hatırlatan Anez, "Arjantin'de bulunan Morales'in ülkeye geri dönmesi durumunda adalet karşısına çıkması ve hesap vermesi gerek" dedi.
NE OLMUŞTU?
Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokağa çağırmıştı.
Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı bir seçim düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.
Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, darbeye tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.
ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisinin başkan yardımcısı Jeanine Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti. (HABER MERKEZİ)
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