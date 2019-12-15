CHP ve HDP'li kadın milletvekillerinden Mecliste "Las Tesis" eylemi

Şilili kadınların dünyaya yayılan danslı protestosu "Las Tesis"in İstanbul ve Ankara'da polis tarafından engellenmesinin ardından CHP'li ve HDP'li kadın milletvekilleri Las Tesis eylemini TBMM'de gerçekleştirdi.

Meclisteki oturum esnasında söz alan CHP Milletvekili Sera Kadıgil, TBMM TV canlı yayında iken kısa bir konuşma yaptı: Kadıgil, "Sayın İçişleri Bakanım, Şili'de başlayan ve dünyanın her yerinde kadına karşı şiddete dikkat çekmek için yapılan bir dans var: Las Tesis. Bu eylemi yapmak için dokunulmaz olmamız gereken tek ülke sayenizde Türkiye oldu. Şimdi kadın milletvekilleri olarak şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar adına size iki çift lafımız olacak" dedikten sonra eylemi başlattı ve CHP ve HDP milletvekillerinin tümü sıralara vurarak eyleme katıldı.

SÜLEYMAN SOYLU YANIT VERMEYE ÇALIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eylemin ardından söz aldı. Soylu, şarkının sözlerinde yer alan “Tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan” şeklindeki ifadelere dair “Eğer bunları söyleyerek bu mesele çözülecekse Meclis de duysun. Eğer bu Meclis, ‘Bunları söylemeye devam etsinler’ derse ben İçişleri Bakanı’yım, kanuna rağmen, Anayasa’ya rağmen en geniş hakkımı kullanacağım” diye konuştu.

Soylu, Şili’de bu şarkının CHP Grubunun iddia ettiği gibi çıkmadığını aktararak “Polis 2 kadını öldürdü, onun için çıktı. Yani sizin söylediğiniz sebeple çıkmadı. Bu Almanya’da yok ama siz kendiniz buna bir mana üretebilirsiniz. Fakat bu Türkiye’de polise, hakime, devlete, Başkan’a ‘tecavüzcü’ ve ‘öldüren’ demeyi gerektirmiyor. Eğer dans da olacaksa hepimiz dans edelim ayrı da en çok dansı Latin Amerika yapıyor, ne durumda olduğunu biliyoruz.” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: POLİS GÖREVİNİ YAPMADI, KRAVATA İNDİRİM UYGULANDI

Bakan Soylu'nun sözleri üzerine konuşan CHP Milletvekili Özgür Özel ise “Tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan” sözlerinin söylenmesinin sebebinin, kadın cinayetlerinin pek çoğunda polisin görevini yerine getirmemesi, öldürülen kadınların davalarında katile "kravat taktı" gibi gerekçelerle ceza indirimi uygulanması gibi sebepler olduğunu söyledi. (HABER MERKEZİ)

Kadınların tüm dünyaya yayılan danslı protestosuna İstanbul’da gözaltı