15 Aralık 2019 08:24
Kuşadaşı Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kuşadaşı Körfezi'nde saat 05.41 sularında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Görsel: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre, saat 05.41 sularında Kuşadası Körfezin'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün İzmir Menderes'e 6.4 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 6.9 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
Depremin üzerinden 18 yıl geçti, hiçbir ders alınmadı
Depremden önce, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler
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