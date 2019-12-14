Cumhurbaşkanlığı seçimleri krizi çözmedi: Cezayir'de halk tekrar sokaklarda
Cezayir'de seçimi eski başbakan Abdulmecid Tebbun'un kazanmasının ardından halk yeniden sokaklara döküldü.
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Kuzey Afrika ülkesi Cezayir’de 20 yıldan sonra ilk kez eski Devlet Başkanı Abdelaziz Buteflika olmaksızın düzenlenen seçimler de ülkede siyasi krizi çözmedi.
Seçime katılımın yüzde 40’ta kaldığı ülkede Tebbun yüzde 58 oy aldı.
Seçimin meşruiyetinin olmadığını söyleyen Cezayirliler ise sonuçların açıklanmasının ardından yeniden sokaklara döküldü.
ERDOĞAN’DAN TEBBUN’A TEBRİK
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise boykotun etkili olduğu seçimde sandıktan çıkan Abdulmecid Tebbun’u tebrik etti. (DIŞ HABERLER)
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