Hizbullah ve Emel yanlıları, hükümeti protesto eden halka saldırdı
Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları başkent Beyrut'ta, hükümet karşıtı protesto düzenleyen halka saldırdı.
Başkent Beyrut'ta halk sokakta. | Fotoğraf: Mahmut Geldi/AA
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Handek el-Gamik bölgesinden gelen Hizbullah ve Emel Hareketi yanlısı 20 kişilik bir grup, Şehitler Meydanı’nda eylem yapan halka saldırdı, pankartları yırttı.
Şiilik yanlısı sloganlar atan grup kendilerini engellemeye çalışan emniyet güçlerine taş ve havai fişekle karşılık verdi. Olayda 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
Emniyet güçlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, emniyet mensuplarına yönelik bu tür saldırılara son verilmesi gerektiği, aksi takdirde daha sert tedbirler alınacağı kaydedildi.
Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı. (Beyrut/AA)