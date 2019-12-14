2. Çankaya Kitap Buluşması “Hadi Buluşalım” teması ile başladı

Çankaya Belediyesi ve Toplumsal Araştırmalar ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) işbirliğiyle düzenlenen “2'nci Çankaya Kitap Buluşması” yoğun katılımlı bir açılış töreninin ardından başladı. 13-22 Aralık arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde devam edecek kitap fuarı, bu yıl da 50'den fazla yayınevine ve binlerce kitaba ev sahipliği yapıyor. 2019 yılında “Hadi Buluşalım” teması ile Ankaralılarla bir araya gelecek onlarca yazar söyleşi ve imza günleriyle Çankaya Kitap Günleri’nde olacak.

AÇILIŞA YOĞUN İLGİ

Ankaralı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Çankaya Kitap Buluşmasının açılış törenine, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Birgün Gazetesi yazarlarından L. Doğan Tılıç, Güray Öz, Ünal Özmen de katıldı.

Açılış töreninde konuşan TAKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Candansayar, “Mümkün olduğu kadar kitabı satılır bir meta olmaktan çıkarmak istiyoruz. O yüzden de paneller ve imza günleri ile birbirinden değerli yazarlarımızı Ankaralı sanatseverlerle buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise kitap buluşması günlerinin yıllarca sürmesini sağlamak için üzerine düşeni yapacağını söyledi. Taşdelen, “Ankara’nın sanat anlamında çölleştirildiği bir dönemde o boşluğu doldurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ankara’da yapılan kültürel etkinlikler Çankaya Belediyesi’nin katkısı ile hayata geçti. Ankara’nın yozlaşmasına ‘dur’ diyeceğimiz günler önümüzde. TAKSAV ile birlikte gerçekleştirdiğimiz fuar dopdolu ve Ankaralı sanatseverleri bekliyor” diye konuştu.

10 GÜN BOYUNCA 30 PANEL VE SÖYLEŞİ

Çankaya Kitap Günlerinde 10 gün boyunca 30 panel ve söyleşi gerçekleşecek. Fuarın “Onur yazarı” Latife Tekin olacak. Tekin, “Kuşaktan Kuşağa Edebiyat” paneli ve imza günüyle Ankaralılarla buluşacak.

Ayrıca fuar, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Hasan Hüseyin Korkmazgil, İlhan Berk gibi büyük şairlerin birbirlerine yazdıkları mektupların orijinallerinin sergisine ev sahipliği yapıyor. 7-12 yaş grubu çocuklara yönelik ise edebiyat, felsefe, sanat üzerine de 7 ayrı atölye gerçekleşecek. (Ankara/EVRENSEL)

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