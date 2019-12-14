Özgürlükçü Mühendis Mimar Şehir Plancıları Platformu kuruluşunu ilan etti

Elektrik Mühendisleri Odasında yapılan basın toplantısı ile kuruluşlarını ilan eden Özgürlükçü Mühendis Mimar Şehir Plancıları Platformu, meslek örgütü olan TMMOB’ye güç katacağı iddiasıyla yola çıktı. Platform adına ortak açıklamayı okuyan gıda mühendisi Yekbun Sevdalı, “Kapitalizmin sömürü ve baskı aygıtları, şiddetini günbegün arttırırken mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak mücadeleyi büyütmek ve toplumsal mücadeleyle bütünleştirmek iddiasıyla bir araya geldik” dedi. Sevdalı, Türkiye’nin birçok kentinde mühendislik ve örgütlenme başlıklarını tartışarak Özgürlükçü Mühendis Mimar Şehir Plancıları Platformu fikriyatını pratiğe geçirme kararı aldıklarını ifade etti.

‘KÖKLÜ TARTIŞMALARA İHTİYAÇ VAR’

Mühendisliğin sermayeye hizmet eder hale getirildiğini ve suça ortak edildiğini belirten Sevdalı, “Bu konuda köklü tartışmalara ve mühendislikte devrime ihtiyaç olduğunu düşünen biz Özgürlükçü Mimar, Mühendis ve Şehir Plancıları, mevcut mühendislik anlayışını, toplum için mühendislik şiarı ile aşma gayreti içerisinde olacağız. Bu pozitivist bilim anlayışı çerçevesinde bizlere dayatılan mesleki anlayışların, yaklaşımların aksine, bilimin ve tekniğin doğayla iç içe bir toplumsal yaşamın öz değerleri üzerinden şekillendiği, geliştiren ve dönüştüren bilimle sıkı ilişkiler içinde olan ekolojik, ahlaki-politik toplum perspektifini ana ilke edinmiş mühendisliği hedeflemekteyiz” dedi.

Kadınların da mühendislik alanında birçok sorun yaşadığını ve tanınan rol kadar yer alabildiğini ifade eden Sevdalı, “Sadece içinde bulunduğumuz çalışma alanlarında değil toplumsal yaşamın her alanında tüm kadınlarla dayanışma ağlarını örerek bu erkek egemen zihniyete karşı mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Ankara/EVRENSEL)