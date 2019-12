Karslı besiciler: Zenginlere destek vereceğinize bize verin

Dindar KARATAŞ

Kars’ın en büyük gelir kaynağı olan hayvancılığın ekonomik kriz yüzünden bitme noktasına geldiğini belirten Karslı besiciler girdi fiyatlarının katlandığını söyledi. Karslı besicilerin talebi hayvancılığın desteklenmesi. Bir besici şu ifadeleri kullandı: “Bilinçli köylüye 1 trilyon destek verin, o köylü yatağını serer o hayvana bakar. Zenginlere verilen parayla yapılan ahırların hepsi şu anda boş.”

Türkiye’nin ve bölgenin en önemli hayvan pazarlarından biri olan Kars Hayvan Pazarı, ekonomik krizden en çok etkilenen pazarların başında geliyor.

HAYVANCILIK PARA ETMİYOR

Yem ve mera fiyatlarında artış, hayvan fiyatlarında ise tam tersine düşüş yaşandığını belirten besicilerden Melet Karakaya, 12 ay boyunca masraf yapıp baktığı hayvanlardan zarar ettiğini dile getirdi. Karakaya, “Ekonomik krizi iliklerimize kadar hissediyoruz. Kars’ta üretime dönük tek şey hayvancılıktır. Hayvancılık da para etmediğine göre halk aç kalacak” diye konuştu.

‘HÜKÜMET KESİNLİKLE DEĞİŞMELİ’

Ülkede üretime dayalı politikaların esas alınması gerektiğine vurgu yapan Karakaya, “Doğalgaz fiyatları zaten almış başını gidiyor. Her sabah bir zam geliyor. Aha da hayvan satan ile alıcısının hali. Köyde yaşayan insan danasını satamazsa Kars’ın esnafı da memuru da aç kalır. Ülkede üretime ve sanayiye dönük yapısal değişiklik olmazsa her zaman ekonomik kriz olur. Sayın Reisimiz ne yaptı? Beton, köprü, hastane, AVM yaptı, hepsinin parasını da bizim cebimizden alıp yandaşlarına peşkeş çekti. Bir yurttaş olarak herkese sesleniyorum. Bu ülkeyi bu hale sokan hükümetin kesinlikle değişmesi lazım. Bu gördüğün Kars’ta bile AKP iki milletvekili çıkarıyor, buyurun hayatımıza bakın” dedi.

10 KAZI OLAN KREDİ ÇEKİYOR

Pazarda bulunan komisyoncular nedeniyle satış yapamamaktan yakınan Cebrail Muğlu, bankalara olan borçlardan dolayı zor durumda olduğunu belirtti. Muğlu, “30 ineği olan şu an 10 taneye düşürdü; çünkü bakamıyor. Bu gidişle 2 yıl sonra hayvancılık tamamıyla bitecek. Yabancı ülkelerden ithal hayvan getirip bizi de bitirecekler. Çiftçinin hali hal değil. Çiftçi ölmüş durumda sahip çıkan da yok. 10 tane kazı olan kredi çekiyor. Allah yardım etsin. Hükümet milleti kaz gibi yoldu” diye konuştu.

Abdulkadir Dağ ise, “Hükümet de çözümü dışarıda ithal hayvan getirmekte buluyor. Burada bulunan insanların çoğu batı şehirlerinden gelen tüccarlara hayvanlarını borç veriyor; fakat kimse daha sonra parasını geri alamıyor. Kars’ta bugüne kadar yüzlerce insan dolandırılıp mağdur edildi. Yemin torbasının fiyatı en düşük 75 TL. Bir hayvanın günde ortalama 20 TL masrafı oluyor. Bu da ayda 600 TL, yılda ise 7 bin 200 TL. Şu anda bu hayvana 3 bin 700 TL fiyat biçiyorlar” diye konuştu.

Yurttaşlardan 73 yaşındaki Hasan Kaya ise, ucuz yem almak için bir haftadır pazarda dolaştığını; ancak saman fiyatlarının her geçen gün arttığını söyledi. Yem ve hayvan fiyatlarını karşılaştıran Kaya, “Açlık almış başını gidiyor hepsi yalan konuşuyor. Saray ve çevresi ekonomik olarak iyi durumdalar bir sıkıntıları yok. Ben emekliyim 73 yaşındayım burada sabahtan akşama kadar neye titriyorum. Emekliyim 2 bin 100 TL emeklilik maaşı veriyorlar ama yetmiyor. Bu millet çiftçisi, emekçisi ile perişan durumdadır” dedi.

‘DESTEK ZENGİNE GİDİYOR, KÖYLÜYE DEĞİL’

BESİCİLERDEN Çetin Çağatay, hükümetin tarım ve hayvancılık politikasını eleştirerek, şöyle devam etti: “Onlar ‘Paramızı dolara vermeyelim’ diyor, ithale yoğunlaşıp dolarla ithal hayvan alıyorlar. ‘Biz ithal getirmeyeceğiz’ diyorlar. Buna güvenen alıcı zarar ediyor. Yanlışın yanlışını doğuran bir politika izliyorlar. Bu böyle giderse besici de batar köylü de bu işi bırakmak zorunda kalır. Hiçbir şeyden kimse razı değil. Üretimin bittiği bir memlekette her şey biter. Şu an dışarıya bağlı kalmışız. İneğinden samanına, etine kadar her şeyi dışarıdan alıyoruz. Kars Türkiye’nin yüzde 60 et ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip. Yeter ki doğru şekilde destekleme versinler. Ahırın birine 1.2 trilyon TL destekleme veriyorlar. Zenginlere 2 trilyon destekleme vereceğinize bilinçli köylüye 1 trilyon destek verin, o köylü yatağını serer o hayvana bakar. Zenginlere verilen parayla yapılan ahırların hepsi şu anda boş. Ahırı yapım desteklemeyi aldıktan sonra yapılan ahır harabeye terk ediliyorlar. EYT’yepara bulamayan AKP mermiye, silaha, savaşa para bulabiliyor. Birilerine rant sağlamak onların işi. Şuan mevcut muhalefet zaten başlı başına iş yapamıyor. Hükümetin karşısında iyi bir muhalefet olsaydı bugün yaşadığımız durumu yaşamazdık.”(Kars/MA)

