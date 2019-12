Tez Koop-İş Samsun Şubesi: Kadın cinayetlerini önleyecek tedbirler alınsın

Samsun’da Tez Koop-İş üyesi kadın işçiler, artan ve önlenemeyen kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı basın açıklaması yaptı. Atakum Çobanlı iskelesinde bir araya gelen kadın işçiler adına açıklamayı Buket Özden okudu. 2019’un ilk 11 ayında en az 430 kadının öldürüldüğüne dikkat çeken Özden, “Katillerin cezasız kalması, yasaların katilleri koruması, gerekli önlemlerin alınmaması bu cinayet ve şiddetin artmasına neden oldu. Her gün bir yenisini tanık olduğumuz kadın cinayetlerine 3 Aralık 2019’da Ordu’nun Altınordu ilçesinde bale dersi verdiği kurstan kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir eklendi. Evde, işte, sokakta her yerde kadına yönelik her türlü şiddete ve kadın cinayetlerine karşı mücadele daha kapsamlı ve etkin biçimde, her düzeyde her koşulda ödünsüz olarak yürütülmelidir. Tez Koop-İş olarak tüm toplumsal alanlarda şiddete, eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı mücadele eden tüm kadınların yanındayız” dedi. (Samsun/EVRENSEL)