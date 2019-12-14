Antalya'da sağanak nedeniyle taşa dere su baskınlarına neden oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde yağış nedeniyle Alacami Mahallesi'ndeki Çakallık deresinde su seviyesinin yükselmesi sonucu taşma meydana geldi. Çevredeki birçok evi su bastı. Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan Çandır Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu Pınarcık, Karıncalı, Berendi, Büğüş ve Zırlankaya mahallelerindeki yol ulaşıma kapandı. Çevredeki bazı meyve bahçeleri de sağanaktan etkilendi.

KAŞ'TA 35 DEKAR SERA ALANI ZARAR GÖRDÜ

Kaş’ta etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle ise 35 dekar sera alanı zarar gördü. Bölgede dün öğle saatlerinde görülen dolunun ardından sağanağın etkili olduğu Kınık ve Ova mahallelerinde bazı seraların naylonları doludan yırtıldı, bazılarında ise su baskını yaşandı.

Bölgede inceleme yapan yetkililer, hasar tespit çalışmasını tamamladı. İlçede 35 dekar seranın zarar gördüğü tespit edildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bölgedeki incelemelerini ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Belediye ait kepçe ve iş makinelerinin bölgede su tahliyesi çalışması yürüttüğünü anlatan Ulutaş, vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Öte yandan Antalya kent merkezinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle kentin bazı cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda kalırken sağanak nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi. (Antalya/AA)

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