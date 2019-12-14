CHP Milletvekili Özgür Karabat: Kanal İstanbul kimleri zengin edecek?

Katar Emirinin annesi Şeyha Moza’nın Başakşehir’de proje güzergahında 44 dönüm arazi satın aldığı haberleri üzerine CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’a Kanal İstanbul güzergahındaki arsaların kimlere ait olduğu sordu.

CHP’li Özgür Karabat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi. Önergesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dönük sözlerini anımsatarak; “Tekrar eden İstanbul seçimlerini 23 Haziran’da ezici bir farkla kazanan Sayın İmamoğlu’na, ‘sen otur işine bak’ demek 16 milyon İstanbullunun iradesini tanımamaktır” dedi.

İHTİYAÇ DEĞİL RANT

Karabat, projedeki ısrarın arkasında vatandaşın ihtiyaç ve beklentilerinin değil, rant anlayışının yattığını ifade ederek, “Projenin yeniden ısıtılıp gündeme getirilmesinde farklı niyetler olabilir. Gerçek niyetlerini anlamak için, proje alanlarındaki arsaların kimlere ait olduğuna bakmak yeterli” dedi.

Önergesinde FETÖ iddialarını da dile getiren Karabat, 17-25 Aralık operasyonları öncesinde proje güzergâhındaki arsaların bazı FETÖ’cüler ya da onlarla bağlantılı kişi ve kuruluşların ele geçirdiği iddiasının yeteri kadar araştırılmadığına da dikkat çekti.

KARABAT’IN, BAKAN TURHAN’A SORDUĞU SORULAR

Kanal İstanbul projesinin geçeceği güzergâhta 10 dönüm ve üzerinde mülkü olan kişi ya da kurum sayısı kaçtır? 10 dönüm üzerinde mülk sahibi olan kurum, kuruluş ya da şahıslar kimlerdir?

17-25 Aralık Operasyonları öncesinde FETÖ’cülerin Kanal İstanbul projesinin geçeceği güzergâhları önceden öğrenip bu alanlardaki arsaları elde ettikleri bilgisi doğru mudur? Bu konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir araştırma ya da soruşturma yapılmış mıdır?

Ulaşımdan altyapı hizmetlerine kadar birçok alanda hâlihazırda devam eden projeler dışındaki yatırımların “tasarruf önlemleri” gerekçesiyle durdurulduğu açıklanmaktadır. Buna rağmen Kanal İstanbul gibi ülke tarihinin en maliyetli projesinde ısrarın nedeni nedir?

Kanal İstanbul Projesi’ne konu alanlarda bu projeden etkilenecek tarım ve ormanlık alanların miktarı ne kadardır? Projenin planlarının genişliği ile çevresinde yapılması planlanan yerlerin toplam alanı ne kadardır?

17-25 Aralık operasyonları sonrasında proje güzergâhında dikkate değer mülkiyet değişimleri yaşanmış mıdır? Yaşanmışsa bunlarla ilgili herhangi bir araştırma ya da soruşturma açılmış mıdır?

Projeyle ilgili ulusal / uluslararası yetkili ve uzman görüşlerine başvurulmuş mudur? Varsa bunları kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?

Projeyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir çalışma yürütülmesi hedeflenmekte midir? (HABER MERKEZİ)

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