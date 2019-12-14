Şili'de binler tek ağızdan söyledi: Birleşmiş bir halk asla yenilmez!

Şili'de ulaşım zammına tepki olarak başlayan Pinera hükümeti karşıtı halk protestoları polis ve asker şiddetine rağmen yaklaşık iki aydır devam ediyor. Dün başkent Santiago'da halkın artık "Onur Meydanı" adını verdiği İtalya Meydanında bir araya gelen on binlerce kişi tüm dünyada faşizme karşı mücadelenin marşları haline gelmiş "El pueblo unido jamas sera vencido / Birleşmiş bir halk asla yenilmez" şarkısını hep bir ağızdan söylediler.Halk hareketinin bir parçası olarak cuma günü yerel saatle 13.00'da ve "Basta Ya! / Yeter Artık!" sloganıyla düzenlenen konsere, Salvador Allande döneminde kurulan devrimci müzik grubu Inti Illimani'nin yanı sıra çeşitli müzik grupları ve sanatçılar da katıldı. Binlerce Şilili devrim ve mücadele şarkıları söylerken protestolara yönelik polis saldırıları ve gözaltına işkenceler de protesto edildi. (DIŞ HABERLER)

Şili'de halk başkenti Santiago'daki Onur Meydanı’nda bir araya gelerek “El pueblo unido jamas sera vencido” şarkısını söyledi https://t.co/3Vsw37CLhm pic.twitter.com/2qRGvBouaR — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) December 14, 2019