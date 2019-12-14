CHP Milletvekili Utku Çakırözer: Ayşe Arslan cinayetinde neden sonuç yok?

Eskişehir’de eski eşi tarafından sokak ortasında katledilen Ayşe Tuba Arslan’ın ölümünün üzerinden 3 hafta geçti. Hakimler ve Savcılar Kurulunun ihmallerin üzerine gitmek için başlattığı inceleme ise 2 haftadır sürüyor.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir’de boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan Harun Sazlar’ın Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasına katıldı. Eskişehir Adliyesi önünde Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatlarla birlikte açıklama yapan CHP’li Çakırözer, kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri önleme mekanizmasında ve yargılamalarda hâlâ ciddi boşluklar olduğuna dikkat çekti. Eşini 15 kez bıçaklayan adamın Ağır Ceza Mahkemesinde değil, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığını hatırlatan Çakırözer“Sistem, sanığı asliye ceza mahkemesinde yargılamak ısrarından vazgeçmiyor. Dava bu mahkemede devam ederse sanık en fazla 4 yıl ceza alacak. Sanık, akıl sağlığının incelenmesini talep edebiliyor. Kadın örgütlerinin davaya müdahil olmasına izin verilmiyor. Sistemdeki büyük boşluklar bu vahşetin önüne geçilmesini engelliyor” ifadelerini kullandı.

TAKVİM İŞLİYOR

Ayşe Tuba Arslan’ın sokak ortasında saldırıya uğradığından bu yana 65 gün, yaşamını yitirdiğinden bu yana ise 21 gün geçtiğini ifade eden Çakırözer“Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasının üzerinden de 16 gün geçti. HSK’nin incelemesi başlayalı da 15 gün oldu. İnceleme için Ankara’dan Eskişehir’e müfettiş gönderildi mi yoksa dosya üzerinden inceleme mi yapılıyor? İnceleme, soruşturmaya dönüştü mü? Bu cinayette adliye kurumlarından kimin sorumluluğu var, kimin ihmali var? Hem Eskişehir, hem Türkiye bu soruların yanıtlarını bekliyor” dedi.

KADIN CİNAYETLERİ BİTMİYOR!

HSK’nin soruşturması sürerken bu 15 gün içinde kadına yönelik şiddetin tüm hızıyla sürdüğünü belirten Çakırözer, “Ordu’da 20 yaşındaki Ceren Özdemir, bir cani tarafından katledildi. Kocaeli’de Aslı Şahin, Bayburt’ta Zehra Erdemir, İstanbul’da ise Didem Mengü öldürüldü. Kadın cinayetleri bitmiyor. Vahşet giderek derinleşiyor. Değişen sadece isimler oluyor” dedi.

BİR İLK ADIM OLABİLİR, AMA NE YAPILIYOR?

Her şiddet, cinayet haberinin ardından bir taraftan ‘Son olsun’ dediklerini, ama bir taraftan da adliye ve emniyet bürokrasisindeki koruma sisteminin aksayan yönleri için acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptıklarını söyleyen Çakırözer“Her şeyden önce de, zihniyetin değişmesi gerektiğine, önceliğin ailenin değil kadının korumasına verilmesi gerektiğine dikkat çektik. HSK’nin Ayşe Tuba Arslan cinayeti ile ilgili incelemesi tüm bu talepler için bir ilk örnek, bir ilk adım olabilir. Ancak 15 gündür ne yapılıyor?” diye sordu. (HABER MERKEZİ)