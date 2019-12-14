EMEP’ten Darıca’da asgari ücret için imza standı

Asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılırken, Emek Partisi Darıca İlçe Örgütü semt pazarı girişinde imza standı açtı. Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını ve asgari ücretin insanca yaşanabilir bir seviyeye çıkmasını gerektiğini ifade eden EMEP Darıca İlçe Örgütü, Darıca'nın işçi ve emekçilerine, başta vergi adaletsizliği olmak üzere yaşanılan sorunlara karşı birlikte mücadele etme çağrısı yaparak, asgari ücretin vergiden muaf tutulması için Darıca'nın işçi ve emekçilerinden imza topladı. Standı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği üyeleri de ziyaret ederek dayanışma içerisinde olduklarını belirtti. (Kocaeli/EVRENSEL)