Ticaret Bakanlığı bütçesinin yüzde 65’i patronlara kaynak olacak

Meclis Başkan Vekili Celal Adan Başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2020 bütçesi görüşüldü. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığının, 2020 yılı bütçesinin toplam 5 milyar 752 milyon 364 bin TL olduğunu belirtti. Pekcan, ihracatçı ve tüccara 3 milyar 757 milyon TL destek fonu ayırdıklarını söyledi.

Pekcan, şöyle konuştu: “İhracat ana planımızda, 17 hedef ülke ve 5 hedef sektör belirlenmiştir. Dünya GSYH’sinden yüzde 60, küresel ithalattan yüzde 43.7 pay alan, toplam ithalatı 8.6 trilyon doları, toplam nüfusu 4.2 milyarı bulan ülkelerdir. Amacımız, hedef ülkelerin ithalatından binde 5 payı yüzde 1’e, hedef sektörlerde ise dünya ihracatında yüzde 0.76 olan ülkemiz payını yüzde 1’e çıkarmak. Mal ve hizmet ihracatçımıza yönelik farklı türlerde destek programları uyguluyoruz. Bütçemizin açık ara en büyük kalemini oluşturan destek programlarımız kapsamında, 2020 yılında, ihracatçılarımıza 3 milyar 757 milyon TL destek vereceğiz. Çok sayıda ve türde destek programımız yürürlüktedir. İhracata ilk hazırlıktan son aşamaya kadar ihracatçılarımızın dış pazarlarda tutunup markalaşmasını sağlamak üzere tüm desteklerimizle ihracatçımızın yanındayız. Onlara önemli kaynaklar aktarıyoruz. Öte yandan, sağladığımız desteklerin etki analizlerini yapıyor, bunlara göre de desteklerimizi gözden geçirip geliştiriyoruz. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ihracatçılarımızın tüm başvurularını Devlet Destekleri Yönetim Sistemi üzerinden dijital olarak alıp cevaplayacağız.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığı ve bağlı kurumların 2020 yılı bütçesi üzerinde konuşma yaptı. Son 7 senede teşviklerde imalat sanayinin payının yüzde 37’ye çıktığını belirten Varank, “Burada kimya, makine imalat, tekstil, taşıt araçları, kağıt gibi alt sektörler yoğun bir biçimde destek görmüş. Teşviklerde hizmet sektörünün payı yüzde 31 ve enerji sektörünün payı yüzde 26 olmuş. 25 dev yatırım için proje bazlı destek kararı yayımladık. 24 bin ek istihdam sağlamasını ve cari açığı azaltmada önemli katkılar sunmasını bekliyoruz” dedi. (Ankara/DHA)