1938 Dersim Katliamı'nın tanığı Halk Ozanı Silo Qiz hayatını kaybetti

Dersim 38 Katliamı’nda tüm yakınlarını kaybeden Keman Ustası Halk Ozanı Silo Qiz, bugün Dersim’de hayatını kaybetti.

Dersim Milli Köyü’nde tek başına yaşayan Silo Qiz, Dersim’deki Alevi inancının ritüelleri ve 1938’de Dersim katliamında yaşanan acıları besteleyerek, ağıtlarını tüm bölgeye taşıyan kişi olarak biliniyor.

104 yaşında yaşamını yitiren Silo Qiz, yarın doğup büyüdüğü Jelê Dağı’nın eteklerindeki Millan köyünde toprağa verilecek.

Silo Qiz'in hayatını kaybetmesi nedeniyle bir mesaj yayımlayan Sanatçı Ferhat Tunç, "Kendisiyle en son sohbetimizde 1938'de hayatta kalmasını, keman çalıyor olmasına bağlamıştı. Kılamlarını dinleyerek büyümüş olduğumuz için çok şanslıyız. Bize bıraktığı değerler için hep minnettar kalacağız ona" dedi.

Metin & Kemal Kahraman tarafından yayımlanan mesajda da "Binlerce yıllık Dersim sözlü hafızasını ve Zazaca söyleme geleneğini 21. yüzyıla taşıyan en büyük şairimiz, ozanımız, yorumcumuz Sılo Qız bugün vefat etmiş... Yüzlerce ağıttan oluşan repertuarıyla her zaman Dersim dili ve kültürünün en büyük yorumcusu olarak anılacaktır. Nurlar içinde uyusun. Bütün Dersim halkının başı sağ olsun" denildi.

SİLO QİZ KİMDİR?

1938 Dersim Katliamı tanıklarından Silo Qiz, kendi anlatımına göre; beş yaşındayken babasından keman çalmayı öğrenmiş. Halkın yaşadığı acıları, sevinçleri doğaçlama usulüyle müziğe aktaran Silo Qiz, müziğini genellikle köy düğünlerinde ve taziyelerde icra ediyordu. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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