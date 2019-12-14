Van’da 3 yıldır devam eden eylem yasağına tepki: Ülke için utançtır

Cemil UĞUR

Van'da 3 yılı aşkın süredir devam eden eylem ve etkinlik yasağının insan hakları ihlallerine neden olduğuna dikkati çeken İHD Şube Başkanı Murat Melet, “Yasaklama artık rutin hal almış, demokrasiyi ve hukuku savunan bir ülke için bu bir utançtır” dedi.



Van Valiliği, 15 Temmuz Darne Girişimi'nin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal'i (OHAL) gerekçe göstererek, 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana düzenli olarak 15 günde bir veya ayda bir kentteki tüm eylem ve etkinlikleri yasaklama kararı alıyor. 2016 sonrası 3 valinin değiştiği kentte, 18 Temmuz 2018 tarihi itibariye kaldırılan OHAL, ilan edilen yasaklarla bin 119 gündür sürdürülüyor.

Kentte 3 yılı aşkın süredir devam eden eylem ve etkinlik yasağına tepki gösteren Van Tutuklu ve Hükümlü Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUHAYDER) Eş Başkanı Seyfettin Ertaş, İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şube Başkanı Murat Melet ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Van Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Bedri Yamaç, yasakların hak ihlallerine yol açtığına dikkati çekti.

"90’LARA DÖNÜŞ YAPILIYOR"

Muhalif dernek, parti ve sendikaların hiçbir etkinliğine izin verilmediğini dile getiren TUHAYDER Eş Başkanı Seyfettin Ertaş, bununla düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğinin altını çizdi. 1990’lı yıllardaki OHAL uygulamalarını anımsatan Ertaş, “O zaman da hiçbir yere varılmadı. Türkiye’yi daha çok geriye götürdü. Şu an ki koşullarda Türkiye’nin daha çok demokrasiden yana olması gerekirken, daha çok uzaklaşıyor. Adeta 90’lı dönemlere dönüş yapılıyor. Valilik her gün kararnameler yayınlıyor. Bu uygulamalar antidemokratik uygulamalardır” diyerek uygulamaya son verilmesi gerektiğini söyledi.

“OHAL SÜRÜYOR”

İHD Van Şube Başkanı Murat Melet, iktidarın "OHAL'i kaldırdık" sözlerinin aksine bölgede sürdüğünü ifade etti. Melet, kentteki alınan yasaklama kararlarıyla birlikte insan hakları ihlallerinin yaşandığını belirterek, “OHAL’le birlikte keyfi yaklaşımlar da devam ediyor. İnsan hakları savunucuları olarak, hiçbir yerde halkla birlikte sokakta etkinlik yapamıyoruz. İnsan Hakları Haftası’ndayız ve yaşanan hak ihlallerini konuşuyoruz. Birçok eylem ve etkinlik yasaklandı. Bu yasaklamalar en temel hak olan düşünce ve ifade özgürlüğü ihlalidir. Yasaklama artık rutin hal almış, demokrasiyi ve hukuku savunan bir ülke için bu bir utançtır. İnsan hakları savunucuları, demokrasiden yana olanlar ve muhalif olan kesimler sokağa çıkıp seslerini yükseltemiyorsa, en büyük hak gaspı budur. Bir an önce bölgede ve Van’da sürdürülen yasaklamaların kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

“NEDEN KORKUYOR?”

Yasak kararlarıyla muhalif kesimlerin susturulmak istendiğini dile getiren KESK Dönem Sözcüsü Bedri Yamaç ise yasaklamaların demokrasiye aykırı olduğunu ifade etti. Yamaç, “Bir yandan demokrasiyi savunacaksınız, bir yandan da eylem ve etkinlik yasağını ilan edeceksiniz. Ülkenin çok demokratik bir ülke olduğunu iddia ediyorlar.Diğer yandan da muhalif olan tüm kesimleri susturmaya çalışıyorlar. Halkın sokağa çıkmasından neden korkuyor?” diye sordu. (Van/MA)

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